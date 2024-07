Patrioti jsou Babišův majstrštyk, frakce klausovských myšlenek, říká Turek

Proč jste se rozhodli vstoupit právě do Patriotů pro Evropu?

Slíbili jsme našim voličům, že půjdeme silně proti Green Dealu a masové migraci. Tohle je jediná frakce v Evropském parlamentu, která to má i ve svých stanovách. Je to jednoznačný postoj všech europoslanců, kteří do ní vstoupili.

Je tam 84 europoslanců z 12 zemí. Je to třetí nejsilnější frakce, do budoucna má možnost stát se jednou z nejvlivnějších a rozhodně je to nejsilnější opozice proti dnešní zelené progresivistické pseudoliberální politice Evropského parlamentu. Pro mě to bylo naprosto nejlogičtější.

Pak v tom ještě roli sehrál jeden faktor. Nechtěl jsem se rozdělit s Nikolou Bartůšek, což by pravděpodobně byla podmínka ODS pro vstup do ECR. Někteří členové ODS dávali jasně najevo, že jim vadí jakékoliv spojování se s někým, kdo je přímo spojený s Přísahou nebo Robertem Šlachtou.

Výběr frakce jste oznámili až jako jedni z posledních. Jak vypadalo vyjednávání vašeho vstupu do frakce Patrioti pro Evropu?

Čekali jsme na to i z nějakých taktických důvodů, ale jsme ve frakci úplně od začátku. Podali jsme přihlášku hned v den, kdy ve Vídni zveřejnili informace o vzniku frakce. Takže my jsme u toho byli ještě předtím, než to bylo oficiálně oznámeno.

Tušili jsme, že je to frakce, která je nám nejbližší, protože v ní zaznívají takové ty klausovské myšlenky. Věřím, že mnoho členů je jimi i inspirováno. Z taktických důvodů, dokud se neudělal první sněm a ustavující velká schůze, jsme o tom nechtěli mluvit. Nejsme tak velkým subjektem a čekali jsme i na to, jak dopadnou volby ve Francii, abychom mohli frakci představit v plném počtu. A na rovinu, taky jsme se chtěli pochlubit, že máme 84 členů.

Domlouval jste vstup do frakce s Andrejem Babišem?

Ano, osobně. Splnil vše, na co jsme si podali ruku. Nekomentuji jeho politiku v České republice nebo v minulosti v Evropě. Důležité pro mě je, že jeho dnešní pozice jsou proti Green Dealu, proti masové migraci a pro národní státy.

On oslovil vás, jestli se nepřidáte?

To jsou detaily, které nemusíme řešit. Prostě jsme se domluvili na tom, že ani jeden z nás nechce zradit své voliče a silnější partner v Evropském parlamentu, který by byl schopen něco takového vytvořit s dalšími spojenci, tam nebyl.

ECR už tak silnou pozici nemá a ani podle mě už není tou pravou opozicí. My jsme velmi kritičtí ke Green Dealu, nepovažujeme jej za ochranu přírody, ale za destrukci průmyslu, nahrávání čínské mocnosti a likvidaci naší ekonomiky. A tohle byla nejracionálnější cesta.

Možná jsme za to určitou částí veřejnosti kritizování, ale v každé frakci by se někdo takový našel. Kdybychom byli v ECR, tak by nám vyčítali, že jsme ve Fialově frakci. To tak ale není. Za každou frakci bychom nějakou kritiku schytali a my si myslíme, že tohle je cesta, jak něco změnit.

Naznačuje vaše spojenectví s hnutím ANO v Bruselu, že byste byli ochotní s ním spolupracovat, i pokud uspějete příští rok v parlamentních volbách?

Jsme otevření spojenectví úplně s kýmkoliv, kdo bude mít podobné hodnoty a hájit ideálně náš program. V případě Patriotů to tak opravdu vypadá, protože většina bodů odpovídá memorandu Přísahy a Motoristů.

A odpovídá vašemu memorandu i politika ANO v Česku?

Zvolili mě do Evropského parlamentu a chtěl bych komentovat evropskou politiku. Vždy jsem byl kritikem Andreje Babiše, nikdy jsem ho nevolil, nicméně teď dodržel dohody, udělal politický majstrštyk a pro evropskou politiku je to vzkříšení a zázrak.

Je to poslední šance, pět minut po dvanácté, začít něco měnit. Samozřejmě 84 členů frakce nezmění celou evropskou politiku v následujících pěti letech, ale může být silnou opozicí a něco udělat s největšími zvěrstvy, jako je zákaz výroby aut se spalovacími motory.

V tom můžeme spolupracovat třeba se Sašou Vondrou, ale i s dalšími lidmi z ECR nebo EPP, kde určitě bude chtít plno lidí přehodnotit tyto nejhorší politiky, které poškozují německý a český automobilový průmysl.

Na druhou stranu podle odborníků Patrioti pro Evropu budou frakcí spíše osamocenou, bez koaličního partnera a bude se jim těžko něco prosazovat. Jak to vnímáte?

To by mě zajímalo podle kterých odborníků. Seděl jsem teď skoro 10 dnů v Evropském parlamentu a nikdo nám nic takového neříkal. Naopak si myslím, že ta frakce bude mít přístup k mnoha zásadním agendám, protože je třetí největší. Evropský parlament je celkově velmi nepružná a zkostnatělá struktura, kde je obecně náročné a zdlouhavé něco prosadit nebo změnit.

Třeba podle politologa Petra Kanioka bude mít frakce spíš brzdící efekt. Pro iDNES.cz řekl, že se sice dohodnete na tom, že nechcete Green Deal nebo migraci, ale už ne na tom, jak to změnit.

To není pravda. Každý den jsme měli jedno nebo dvě velká sezení a naopak to vypadá, že se rozhodujeme velmi rychle, velmi agilně bez nějakého zbytečného protahování.

Máme úplně jasné politické pozice a co se týče Green Dealu a masové migrace, tak tam se shodujeme všichni automaticky a rychle. Ve frakci jsou opravdu fajn lidi, kteří nemají problém prosadit návrh, aniž by do něj nějak zasahovali.

Když jsem mluvil s kolegy, kteří předtím byli třeba v Renew nebo ECR, tak říkali, že tam by o některém bodu ještě čtyři hodiny debatovali, protože se jim v něm nelíbí jedno slovo. My máme pozice jasné, tato frakce je budoucnost Evropy.

Co říkáte na to, že ve frakci jsou strany, které inklinují k Rusku?

Nesouhlasím, že inklinují k Rusku. Nemůžu tedy mluvit za všechny a rozhodně nedělám jejich analýzy. V jiných frakcích jsou strany, které inklinují ke Green Dealu, multikulturalismu a federalizaci Evropy. To je pro nás největší nebezpečí, které se nás týká.

Evropská unie není bezpečnostním paktem, to je NATO. My členství v NATO nezpochybňujeme, já jsem Ukrajinu vždy podporoval, považuju za hrůzu ze strany Ruska, co se tam děje. Je to tragédie. A tak to má myslím většina lidí v té frakci.

I cesta Orbána za prezidentem Zelenským byla za účelem, aby začala diplomatická vyjednávání. Rozhodně nebyl Putina pochválit, že bombarduje na Ukrajině nemocnici.

Viktor Orbán ale taky dlouhodobě nechce poskytovat Ukrajině vojenskou pomoc. Ve frakci jsou i rakouští Svobodní, jejichž bývalá ministryně měla na svatbě Vladimira Putina…

Pamatuji si pana Nečase s Vladimirem Putinem, pana Kalouska s Vladimirem Putinem…já bych to asi takhle nerozebíral, nejsme děti.

Na podzim bude do krajských a senátních voleb kandidovat Přísaha s podporou Motoristů. Zapojíte se do kampaně?

Určitě podporuji Roberta Šlachtu do Senátu, ale jinak se obávám, že budu mít spoustu práce v Evropském parlamentu. Hlavně první měsíce, než se tam člověk rozkouká. Je to opravdu náročná instituce.

Považoval bych za zvláštní i vůči svým voličům, abych se více věnoval kampani v Česku. Byl jsem zvolen na pět let do Evropského parlamentu a ta práce je na dlouhé roky a cokoliv tam změnit je velmi složité. Určitě za Robertem minimálně jednou přijedu ho podpořit, ale teď toho mám hodně a vypadá to na definitivní stěhování do Bruselu. Na 90 procent se tam přestěhuju.