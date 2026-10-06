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Turek zveřejnil omluvu Hnutí Duha za výrok o parazitech. A přidal další vyjádření

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  19:51
Jednání koaliční rady o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Na fotografii...

Jednání koaliční rady o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Na fotografii poslanec za Motoristy Filip Turek. (7. září 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Filip Turek zaslal omluvu Hnutí Duha za svůj výrok. (2. října 2026)
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Filip Turek zveřejnil na facebooku omluvu pro Hnutí Duha za svůj výrok, v němž ho spojil s úmrtími při povodních. Na základě rozhodnutí pražského městského soudu zaslal nejprve v pátek svou omluvu organizaci prostřednictvím datové schránky, další součástí verdiktu bylo její zveřejnění na sociální síti, kde ji má ponechat po dobu nejméně sedmi dnů. K omluvě přidal Turek další vyjádření na adresu ekologické organizace.

Poslanec a čestný prezident vládních Motoristů v dubnu uvedl na facebooku, že „při povodních zemřelo několik lidí, protože aktivistická Duha zamezila stavbě potřebné přehrady“. O lidech působících ve spolku se vyjádřil jako o parazitech, které je potřeba deratizovat.

„Omlouvám se Hnutí Duha - Friends of the Earth za výrok zveřejněný 24. dubna na mém facebooku. Má omluva je za slova o tom, že Hnutí Duha zamezilo stavbě přehrady Nové Heřminovy a v důsledku zemřeli lidé. Také jsem vás nazval parazity, které je třeba deratizovat, za což se rovněž omlouvám. Tento výrok zasáhl do vaší dobré pověsti a nezakládal se na pravdě,“ uvedl Turek ve videopříspěvku, v jehož podkresu hraje hudba z filmu Statečné srdce.

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Turek dále sdělil, že to ale není vše, za co by se chtěl organizaci omluvit. Dodal, že vybudování přehrady, proti které podle něj Hnutí Duha 29 let bojovalo, bylo schváleno a přehrada bude postavena. „Tolik energie jste do toho dali. Tolik peněz a celé to bylo k ničemu. Také jsme z ministerstva vyházeli všechny vaše kámoše. Váš bývalý zaměstnanec Martin Sedlák a Martin Ander je pryč. I Petr Holub, který pro vás pracoval, je pryč. I klimatický aktivista Abel je pryč. Pryč je dokonce i ten protijaderný aktivista Sequens, kterého si Holub najal za poradce. Musí to být těžké, již nadále nepsat zákony a neřídit toky peněz,“ uvedl Turek.

Poslanec také v příspěvku zdůraznil, že vláda organizaci škrtla 700 milionů korun na environmentální vzdělávání a dotace. Podle něj chtělo rovněž Hnutí Duha „zaplavit Česko větrnými elektrárnami“. „Ani to se vám nepovedlo. Jejich rozsah jsme zredukovali o 90 procent, zpřísnili limity a váš sen o přiblížení se Německu je pryč,“ dodal Turek s dovětkem, že svou omluvu vytiskne ve formátu A2, aby si ji mohla organizace pověsit v kanceláři.

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„Dnešní večerní vystoupení Filipa Turka nás pobavilo, zejména v pasáži, kde hrozí zastavením neexistujících obřích dotací. Jeho příspěvek na facebooku se však rozhodně nedá považovat za řádné splnění uložené povinnosti a nadále očekáváme zveřejnění omluvy v souladu s verdiktem soudu. Pokud pan Turek svou povinnost následně nesplní, budeme nuceni přistoupit k jejímu vymáhání dalšími právními kroky,“ sdělilo Hnutí Duha v prohlášení.

Hnutí podalo v červnu žaloby jak na Turka, tak na ministra zahraničí a předsedu Motoristů Petra Macinku. Turek tehdy reagoval tak, že hnutí vadí možný zásah do dotací a že pro něj má soucitné pochopení. Macinka, který Duhu označil za teroristickou organizaci, sdělil, že hnutí už neví, jak na sebe upozornit.

Zatímco Turek se k věci nevyjádřil ve stanovené lhůtě a soud tak v jeho případě rozhodl bez nařízení jednání rozsudkem pro uznání, Macinka se k žalobě vyjádřil včas. „V dalším průběhu řízení lze předpokládat nařízení jednání, jehož termín dosud nebyl stanoven,“ sdělila v pondělí mluvčí pražského městského soudu Kateřina Eliášová.

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