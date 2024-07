První dny Turka v europarlamentu: mlžil o hymně, sdílel auta a sčítal hlasy

Premiér Petr Fiala přijal v Kramářově vile nově zvolené europoslance. Během setkání diskutovali o budoucích výzvách a prioritách Evropské unie. Jedním vozem přijeli Alexandr Vondra a Filip Turek. (12. července 2024)

Car sharing s nečekanými společníky

Pozornost vzbudil Filip Turek již minulý týden v pátek. Nově zvolené europoslance čekalo setkání na ministerstvu zemědělství a následně v Kramářově vile, kde je přivítal premiér Petr Fiala. Setkání se účastnila pouze asi polovina nových poslanců, nepřišli zástupci hnutí ANO, Pirátů, nedorazil ani Jan Farský (STAN) a Ivan David (SPD).

Redakce iDNES.cz se snažila Filipa Turka během zasedání ve Štrasburku kontaktovat, na zaslané dotazy ale nereagoval.

Filip Turek však nepřijel svým autem, na setkání ho přivezl europoslanec Alexandr Vondra, který byl zvolen jako kandidát vládní ODS. Turek se naopak stal členem nové frakce Patrioti pro Evropu, kterou spoluzaložil šéf opozičního ANO, Andrej Babiš. „Svezl jsem ho svým Subaru, aby nemusel volat taxík. Ušetřili jsme tím emise CO 2 . Takový carsharing v českém vydání,“ vysvětlil společnou cestu na sociální síti Vondra.

Překvapivé možná bylo i to, že Filip Turek vůbec na setkání s Fialou dorazil. O pár dní dříve totiž premiéra kritizoval za jeho slova o tom, že frakce Patrioti pro Evropu slouží ruským zájmům.

„Petr Fiala považuje kohokoli, kdo je proti Green Dealu, masové migraci a federalizaci EU za proruského. Prokazatelně šíří dezinformace a neměl by být premiérem,“ napsal Turek.

Cestu s nečekaným společníkem si pak Turek zopakoval i při svém prvním dni v roli europoslance v úterý ve Štrasburku. Jako člen parlamentu má k dispozici dopravu z ubytování do budovy Evropského parlamentu. V příručce pro nové zákonodárce je pak dokonce doporučeno, aby se o svá auta dělili. A tak se podruhé za krátkou dobu stalo, že se místo taxíkem svezl s českým politikem. Z hotelu ho svezl nyní již bývalý pirátský europoslanec Marcel Kolaja.

„Když jsem platil na recepci hotelu, přišel pan poslanec Turek a sháněl taxík. Na recepci mu ho odmítli sehnat. Vzhledem k tomu, že od hotelu odjížděl parlamentní vůz, ve kterém měli jet čtyři poslanci včetně mě, nabídl jsem mu, že ho můžu vzít,“ vysvětlil situaci Kolaja pro redakci iDNES.cz.

„Názorově se s ním téměř na ničem neshodnu, to ale neznamená, že bych se v takové situaci měl zachovat jinak. Spolujízdu by nabídl každý slušný člověk,“ doplnil. Stejně jako Vondra také zmínil, že to pomohlo i životnímu prostředí.