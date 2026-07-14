Na záznamu je vidět, jak se Turkův vůz srazí s nemocničním vozem, který míří do křižovatky po tramvajovém pásu. Turek, který vjede na křižovatku se svým vozem, narazí do zadní části houkajícího auta, které se po střetu katapultuje a otočí na střechu. Přihlížející chodec odskakuje od letící části z odmrštěného sanitního vozu.
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Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše
Poslanec za Motoristy Turek boural v pondělí krátce po poledni v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými majáčky, to se převrátilo. „Mrzí mě to,“ řekl pro iDNES.cz poslanec za Motoristy. Turek jel vozem Mercedes třídy G. Video z incidentu zveřejnil v úterý server Seznam Zprávy.
„Ano, je to tak. Měl jsem nehodu. Teď tedy pokračuji tím autem, se kterým jsem měl nehodu, normálně na ministerstvo,“ uvedl Turek v pondělí pro iDNES.cz krátce po nehodě.
Policejní mluvčí Eva Kropáčová v úterý pro iDNES.cz uvedla, že vyšetřování nehody pokračuje. „Zatím nemáme nové informace. Stále vyslýcháme svědky,“ řekla.
„Je to jednoduchý, jel jsem na zelenou a bohužel jsem se střetl s autem, které jelo shora. Tím, že mám větší auto, tak se to menší převrátilo,“ popsal událost pro iDNES.cz vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal.
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Podle jeho slov se nejednalo o vážnou nehodu. „Pán má odřenou ruku, ale vypadá, že bude v pořádku. Určitě se mu ještě ozvu. Mrzí mě to,“ dodal s tím, že je důležité jezdit opatrně. Turek z nehody vyvázl bez zranění.
Mluvčí pražské Záchranné služby Karel Kirs pak pro iDNES.cz upřesnil, že lékaři na místě ošetřovali asi šedesátiletého muže. Ten měl podle Kirse utrpět vícečetná poranění včetně středně těžkého poranění hlavy. „Muž byl kompletně ošetřen a následně transportován do traumacentra. Nicméně byl při vědomí,“ doplnil pro iDNES.cz Kirs.