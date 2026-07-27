Že je Turek dočasně odstavený od své funkce, potvrdilo i pondělní jednání vlády, která schválila výrazné zmenšení akceleračních zón pro větrné elektrárny. Při projednávání tématu, které sám označuje za klíčové, totiž nuceně chyběl.
„Je to moje největší výhra. Pracoval jsem na tom od prvního dne nástupu do funkce, kdy jsem s touto představou okamžitě přišel za panem premiérem Babišem a za panem vicepremiérem Havlíčkem. Jen je mi líto, že jsem u toho nebyl ani symbolicky,“ posteskl si Turek.
Redakci iDNES.cz také vysvětlil, co hodlá dělat, pokud by po konci policejního vyšetřování musel funkci zmocněnce skutečně opustit.
Funkci vládního zmocněnce prý nutně nepotřebuje. Klíčová je podle Turka účast na jednáních koalice, o kterou ani do budoucna nepřijde. Šéf Motoristů Petr Macinka se ho totiž v tomto směru opakovaně zastal.