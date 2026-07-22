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Dvořák byl vyloučen z ODS. O jeho konci rozhodla výkonná rada

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  18:30

Filip Dvořák, předseda HK Praha 1 a ODS Praha 1 | foto: HK Praha 1

Výkonná rada ODS ve středu ukončila členství předsedovi místní organizace strany v Praze 1 Filipu Dvořákovi. Potvrdila také, že ODS v Praze 1 i přes dřívější rozhodnutí oblastní rady postaví v první městské části v podzimních komunálních volbách kandidátku.

Po jednání stranického orgánu to sdělila mluvčí občanských demokratů Mariana Wernerová. Spor vznikl poté, co se celostátní vedení strany kvůli jeho dřívějším kauzám postavilo proti Dvořákově kandidatuře na starostu Prahy 1.

„Výkonná rada ODS na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla o ukončení členství Filipa Dvořáka v Občanské demokratické straně. Důvodem je závažné porušení stanov ODS, zejména povinnosti nepoškozovat dobré jméno strany a respektovat usnesení jejích orgánů,“ uvedla mluvčí.

Rada podle ní také konstatovala, že usnesení oblastní rady strany v Praze 1 o tom, že v městské části nepostaví kandidátku a členové ODS budou moci kandidovat za jiné subjekty, je neplatné.

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