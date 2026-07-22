Po jednání stranického orgánu to sdělila mluvčí občanských demokratů Mariana Wernerová. Spor vznikl poté, co se celostátní vedení strany kvůli jeho dřívějším kauzám postavilo proti Dvořákově kandidatuře na starostu Prahy 1.
„Výkonná rada ODS na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla o ukončení členství Filipa Dvořáka v Občanské demokratické straně. Důvodem je závažné porušení stanov ODS, zejména povinnosti nepoškozovat dobré jméno strany a respektovat usnesení jejích orgánů,“ uvedla mluvčí.
Rada podle ní také konstatovala, že usnesení oblastní rady strany v Praze 1 o tom, že v městské části nepostaví kandidátku a členové ODS budou moci kandidovat za jiné subjekty, je neplatné.