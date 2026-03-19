Stanjurův muž skončil v dozorčí radě Severočeských dolů. Nahradil ho Brabec

Změna v rejstříku byla zapsaná 16. března. K tomuto datu v dozorčí radě firmy, jejímž jediným akcionářem je energetický holding ČEZ, skončila kromě Filipa Bendy také Pavlína Hapštáková a Daniel Černý. Nově jsou v ní naopak Richard Brabec, Radek Zenker a Stanislav Kulhánek. Předsedou dozorčí rady zůstal generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
„Změny v dozorčích radách našich dceřiných společností probíhají průběžně,“ konstatoval bez dalších podrobností ke změně mluvčí energetického holdingu Ladislav Kříž. Reakci hejtmana Brabce a dalších redakce shání.
V souvislosti s Bendou už server iDNES.cz informoval, že letos v lednu se u něj v živnostenském rejstříku objevil nový obor činnosti. A to poradenská a konzultační a zpracování odborných studií a posudků.
Živnost si po odchodu z vysoké politiky založil i exministr Stanjura. V jeho případě v oborech činnosti stojí velkoobchod a maloobchod, poskytování softwaru, poradenství v oblasti informačních technologií, konzultační činnost a zpracování odborných studií a posudků. Platnost oprávnění je na dobu neurčitou.