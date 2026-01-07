Babiš zamíří na Slovensko, Fico věří v obnovení společných jednání obou vlád

„Doufám, že se zanedlouho vrátíme k formátu společného jednání slovenské a české vlády, který předchozí česká vláda odmítala. Slovensko-české vztahy jsem vždy označoval za půjčky vzájemné důvěry a vždy jsem vycházel z jistoty, že zatímco politici odcházejí, národy, slovenský a český, ve svých dobrých vztazích zůstávají,“ uvedl Fico. Současně blahopřál mladým českým hokejistům k zisku stříbrných medailí na nedávném mistrovství světa v USA.
Babiš se před rokem ještě jako opoziční politik vyslovil pro obnovu mezivládních konzultací se Slovenskem.
Fico se s předchozí českou vládou rozcházel například v názoru na dodávky zbraní na Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Ficova nynější vláda po nástupu do úřadu v roce 2023 například zastavila ze státních zásob vojenskou pomoc Kyjevu.
Babiš tento týden zase uvedl, že Česko nebude rušit muniční iniciativu pro Ukrajinu, ale bude ji jen koordinovat a nepůjdou do ní žádné peníze českých občanů. Před loňskými sněmovními volbami Babiš sliboval zrušení iniciativy, ve které Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Kyjev.