Babiš zamíří na Slovensko, Fico věří v obnovení společných jednání obou vlád

Autor: ,
  18:24
Slovenský premiér Robert Fico věří v obnovení společných jednání české a slovenské vlády. Řekl to v příspěvku na sociální síti před čtvrteční návštěvou svého českého kolegy Andreje Babiše v Bratislavě. Mezivládní konzultace s Bratislavou přerušil předloni tehdejší kabinet českého premiéra Petra Fialy, který krok zdůvodnil rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata.
Slovenský premiér Robert Fico (2. dubna 2025)

Slovenský premiér Robert Fico (2. dubna 2025) | foto: Profimedia.cz

Jednání předsedy PSP ČR Tomia Okamury s předsedou vlády SR Robertem Ficem. (2....
Slovenský premiér Robert Fico (19. listopadu 2025)
Zleva Andrej Babiš, Robert Fico a Viktor Orbán na schůzce Evropských států,...
Jednání unijních lídrů v Bruselu o půjčce Ukrajině. Zatímco Fico s Orbánem...
18 fotografií

„Doufám, že se zanedlouho vrátíme k formátu společného jednání slovenské a české vlády, který předchozí česká vláda odmítala. Slovensko-české vztahy jsem vždy označoval za půjčky vzájemné důvěry a vždy jsem vycházel z jistoty, že zatímco politici odcházejí, národy, slovenský a český, ve svých dobrých vztazích zůstávají,“ uvedl Fico. Současně blahopřál mladým českým hokejistům k zisku stříbrných medailí na nedávném mistrovství světa v USA.

Jednání předsedy PSP ČR Tomia Okamury s předsedou vlády SR Robertem Ficem. (2. prosince 2025)
Slovenský premiér Robert Fico (19. listopadu 2025)
Zleva Andrej Babiš, Robert Fico a Viktor Orbán na schůzce Evropských států, které rozhodly o poskytnutí půjčky Ukrajině. (18. prosince 2025)
Jednání unijních lídrů v Bruselu o půjčce Ukrajině. Zatímco Fico s Orbánem odmítli závěry schůzky, Babiš vysvětloval podobný postoj Česka Macronovi. (19. prosince 2025)
18 fotografií

Babiš se před rokem ještě jako opoziční politik vyslovil pro obnovu mezivládních konzultací se Slovenskem.

Fico se s předchozí českou vládou rozcházel například v názoru na dodávky zbraní na Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Ficova nynější vláda po nástupu do úřadu v roce 2023 například zastavila ze státních zásob vojenskou pomoc Kyjevu.

Dostal jsem pozvánku od Trumpa, pochlubil se Fico. Do USA má jet příští rok

Babiš tento týden zase uvedl, že Česko nebude rušit muniční iniciativu pro Ukrajinu, ale bude ji jen koordinovat a nepůjdou do ní žádné peníze českých občanů. Před loňskými sněmovními volbami Babiš sliboval zrušení iniciativy, ve které Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Kyjev.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Nejčtenější

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Nejedná se o vládu prezidenta, řekl Macinka. Motoristé dál trvají na Turkovi

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) před zasedáním vlády, na které se...

Motoristé sobě se nechtějí smířit s tím, že prezident Petr Pavel po novoročním obědě s premiérem Andrejem Babišem znovu odmítl jmenovat ministrem životního prostředí Filipa Turka. „Filip Turek...

7. ledna 2026  18:43,  aktualizováno  19:29

Rubio nastínil tříbodový plán pro Venezuelu. Počítá s usmířením s opozicí

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (5. ledna 2026)

Spojené státy mají pro Venezuelu plán o třech krocích. Ten první bude spočívat ve stabilizaci země, druhý v obnově a třetí v politickém přechodu. Podle agentury Reuters to ve středu uvedl americký...

7. ledna 2026  18:59

USA obsadily naháněný tanker. Rusko marně vyslalo ponorku, mluví o pirátství

Spojené státy se v severním Atlantiku zmocnily tankeru plujícího po ruskou...

Spojené státy se v severním Atlantiku zmocnily tankeru, jenž se vyhnul americké blokádě sankcionovaných plavidel u Venezuely a který déle než dva týdny pronásledovaly, oznámilo Velitelství...

7. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  18:36

Buřinky i aktovky. Fanoušci Monty Pythonů se městy prošli švihlou chůzí

Mezinárodní den švihlé chůze oslavili ve středu odpoledne recesisté a příznivci...

Mezinárodní den švihlé chůze oslavili ve středu odpoledne recesisté a příznivci britské komediální skupiny Monty Python také ve Zlíně nebo v Jihlavě. Takzvaný Švihlý pochod Zlínem začal na tržišti...

7. ledna 2026  18:29

Babiš zamíří na Slovensko, Fico věří v obnovení společných jednání obou vlád

Slovenský premiér Robert Fico (2. dubna 2025)

Slovenský premiér Robert Fico věří v obnovení společných jednání české a slovenské vlády. Řekl to v příspěvku na sociální síti před čtvrteční návštěvou svého českého kolegy Andreje Babiše v...

7. ledna 2026  18:24

Sněhová kalamita komplikovala dopravu v Evropě. Amsterdam zrušil 800 letů

Odmrazování letadla na letišti v německém Frankfurtu nad Mohanem v pondělí 5....

Zimní počasí i ve středu narušilo dopravu v některých evropských zemích, na něž udeřila první letošní zimní bouře Goretti. Amsterdamské letiště Schiphol zrušilo stovky letů, v Paříži nejezdily...

7. ledna 2026  18:19

Policie obvinila ředitelku zlínské hygieny kvůli ujetí od nehody s motorkářem

Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková

Policie obvinila ředitelku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Evu Sedláčkovou kvůli loňské nehodě, při které na Zlínsku údajně srazila služebním autem motorkáře a od nehody ujela....

7. ledna 2026  17:55

Koupil za 100 tisíc, dostal miliony. Prodej kina manželovi starostky řeší soud

Bronislav Schwarz (vpravo) v jednací síni Okresního soudu v Mostě (7. ledna...

Okresní soud v Mostě začal rozplétat prodej budovy bývalého kina v Lomu na Mostecku. Město ho v roce 2022 prodalo za 100 tisíc korun manželovi tehdejší starostky Kateřiny Schwarzové (Severočeši) a...

7. ledna 2026  17:38

Porucha trakčního vedení v Roudnici znovu ochromila koridor mezi Prahou a Ústím

Historický silniční most přes Labe v těsné blízkosti železniční stanice...

Vlak dnes opět poškodil trakční vedení v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Ústím nad Labem kvůli tomu několik hodin zcela stál, později vlaky jezdily po...

7. ledna 2026  9:07,  aktualizováno  17:26

Muniční iniciativa sice pokračuje, ale už není česká, pochvaluje si Okamura

Předseda SPD Tomio Okamura v pořadu Partie Terezie Tománkové v CNN Prima News

Pokračování muniční iniciativy pro Ukrajinu bez českých peněz je podle předsedy Sněmovny a koaličního hnutí SPD Tomia Okamury vládním kompromisem. Iniciativu už není třeba označovat jako českou, řekl...

7. ledna 2026  17:26

Stádo 50 ovcí vtrhlo do prodejny Penny. Zvířata svedla vidina dobrého krmení

Stádo téměř padesáti ovcí překvapilo zákazníky v supermarketu

Asi 20minutový chaos způsobily v supermarketu diskontního řetězce Penny v bavorském městečku Burgsinn nečekané návštěvnice. Na 50 ovcí v houfu proniklo přes automatické dveře do obchodu, načež stádo...

7. ledna 2026  16:58

Prezidenta jsem hodinu přesvědčoval, aby Turka jmenoval, řekl Babiš. Neuspěl

Na novoroční oběd se sešli prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO)....

Na novoročním obědě na Pražském hradě přivítal prezident Petr Pavel premiéra Andreje Babiše. U grilovaného candáta jednali i o nominaci poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka na post...

7. ledna 2026  5:45,  aktualizováno  16:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.