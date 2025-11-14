Počínání vlády premiéra Petra Fialy hodnotilo téměř 34 tisíc čtenářů iDNES.cz. Nejlépe si podle nich vedla v zahraniční politice. Ministerstvo zahraničí v čele s Janem Lipavským (nestr.) dostalo od čtenářů průměrnou známku 3,2. O druhou příčku s průměrem 3,34 se dělí kultura pod taktovkou Martina Baxy a doprava, kterou vede Martin Kupka (oba ODS).
Pozitivněji čtenáři viděli také přístup vlády k obraně, která dostala průměrnou známku 3,37, nebo k životnímu prostředí (průměr 3,42).
O něco hůře je na tom například zdravotnictví, které si vysloužilo průměrnou známku 3,68. Resort ministra Vlastimila Válka z TOP 09 se poslední čtyři roky potýkal nejen s nedostatkem léků a lékařů, ale také s několika hrozícími protesty.
Nechvalně skončilo také školství s průměrem 3,77. Za poslední čtyři roky se na resortu školství vystřídali tři ministři. Ten současný, Mikuláš Bek z hnutí STAN, čelil kritice například kvůli nedostatku financí i zmatkům okolo přijímacích řízení na střední školy.
|
Konec půtek, schodek 286 miliard. Vláda opět poslala návrh rozpočtu do Sněmovny
S průměrem horším než 4 skončily tři oblasti – Green Deal a emisní povolenky (4,04), digitalizace státu (4,05) a dostupnost bydlení (4,12). Kvůli nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení přišel o ministerské křeslo tehdejší předseda Pirátů Ivan Bartoš.
Celkově si ale vláda polepšila. Zatímco na konci školního roku v roce 2023 dostala od čtenářů iDNES.cz průměrnou známku 4,1, na konci svého mandátu odchází s průměrem 3,69.