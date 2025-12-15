Fialova vláda přidala exekutorům. Podle nich málo, chtějí jednat s novým ministrem

Exekutorská komora není spokojena s novou úpravou exekutorského tarifu, který má platit od 1. ledna 2026. Změny v odměňování exekutorů schválila na konci svého funkčního období vláda Petra Fialy. Komora však upozorňuje, že změna nepřináší dlouhodobé řešení v neudržitelné situaci. Komora je tak připravena jednat s novým ministrem spravedlnosti.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Exekutorská komora v pondělí v tiskové zprávě upozornila, že nová úprava exekutorského tarifu platná od 1. ledna 2026 nepřináší řešení dlouhodobě neudržitelné situace v odměňování soudních exekutorů.

„Navýšení náhrady paušálních výdajů o 1000 korun u dluhů nad 5000 korun nestačí na pokrytí reálných nákladů, ani stabilizaci exekučního systému,“ uvedli exekutoři dále ve zprávě s tím, že to ohrožuje dostupnost spravedlnosti a vymahatelnost práva.

„Exekutorská komora přijímá s povděkem poslední úpravu exekutorského tarifu, současně ji však považuje za úpravu spíše kosmetickou, která neřeší podstatu problému. Drobné navýšení náhrady hotových výdajů u části případů je ve světle dvacetiletého zmrazení tarifu zcela nedostatečné a nemůže vyvážit dramatický růst nákladů, ani vzrůstající náročnost agendy,“ řekl prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík.

„Nůžky jsou rozevřené do extrému“

Současně uvedl, že stát by neměl přenášet náklady vymáhání na všechny daňové poplatníky, ale naopak umožnit, aby profese soudních exekutorů byla udržitelná.

Komora upozornila, že exekutorský tarif nebyl valorizován více než dvě dekády. „Nůžky mezi náklady a regulovanými příjmy jsou rozevřené do extrému. Výkon profese se stává ekonomicky neudržitelný. Exekutor přitom ze zákona nesmí mít jiný příjem,“ doplnil Mlynarčík.

Exekutorům přidají, chudí zchudnou. Nově budou mít dlužníci těžší splácení

Dlouhodobě napjatá ekonomika exekutorských úřadů se podle komory promítá do snižujícího se počtu exekutorů. Situace je podle komory tak závažná, že v roce 2024 muselo ministerstvo spravedlnosti zrušit devatenáct trvale neobsazených a sedm uvolněných úřadů, které se nepodařilo znovu obsadit.

„Novému ministrovi spravedlnosti, vládě i parlamentu jsme připraveni nabídnout zkušenosti z praxe a odborné argumenty při hledání vyvážených řešení. Budeme podporovat stabilitu právního prostředí i kvalitu legislativního procesu – to je základ fungující justice i celé společnosti,“ uvedl dále Mlynarčík.

Komora chce jednat o spravedlivě nastavené odměně, úpravě hotových výdajů, modernizaci exekučního řádu, zjednodušení srážek ze mzdy, rychlejší digitalizaci justice i lepším využití exekutorů v nesporných řízeních či při doručování. Cílem podle komory je stabilizovat systém a zajistit rovnováhu mezi právy věřitelů a dlužníků.

Budou muset splácet více

Redakce iDNES.cz nedávno na změny v odměňování exekutorů upozornila. Jenže změny se nelíbí i části dluhových poradců.

Pavla Aschermannová, předsedkyně Konsorcia dluhových poraden České republiky, vidí hlavní riziko v prodloužení doby, kterou lidé v exekuci stráví. Budou muset splácet více, ale příjmy se jim nezvýší.

„Také navýšíme platby u systému, který je dlouhodobě nefunkční a neefektivní. Mechanismus vymáhání funguje do tří až čtyř exekucí. U lidí s vícečetnými exekucemi už ale selhává. Odcházejí z legální práce a nehradí nic. Exekutoři pak z několika málo plátců musí pokrýt i náklady a odměny za většinu exekucí,“ kritizovala v minulosti Aschermannová.

Typickým člověkem, na kterého změna dopadne, je dlužník s více než čtyřmi exekucemi.

