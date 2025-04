Premiérův zeť rezignuje na tři z pěti placených funkcí. Beru to sportovně, říká

„Po zralé úvaze jsem se tedy rozhodl rezignovat na pozice člena kontrolního výboru města Brna, komise pro chytré a otevřené město a představenstva Vírského oblastního vodovodu. Zůstávám na kraji, to je moje hlavní pracovní náplň, a v Jundrově (brněnská městská část pozn.red.), odkud pocházím, chci i nadále pokračovat v práci pro městskou část,“ uvedl Chládek.

Své rozhodnutí zdůvodnil odkazem na množící se články v médiích, které v některých případech citovaly i anonymní zdroje. „Taková je ale politika. Beru to sportovně. Některé bitvy se vyhrát nedají. A já nechci, aby takovéhle pochybnosti zbytečně kazily práci a výsledky, nejen mojí, ale i dalších lidí, jichž si vážím,“ napsal zastupitel.

Už v dřívějším příspěvku na X se Chládek vyjádřil také k rodinnému vztahu k premiérovi.

„Členem ODS jsem od roku 2018, tedy dávno předtím, než jsem poznal svou manželku. Ve stejném roce jsem poprvé kandidoval do zastupitelstva a začal pracovat v komisích a výborech. Pomáhal jsem s kampaněmi Mladé ODS v době, kdy měla ODS v průzkumech kolem 11 procent a o koalici SPOLU nikdo netušil. Vstup do politiky pro mě nebyl ‚teplé místo‘, ale rozhodnutí podílet se na obnově pravicové politiky odspodu – v době, kdy to nebylo snadné ani populární,“ uvedl.

K údajným intervencím ve prospěch svého zetě se na X vyjádřil i premiér Fiala. „Nikdy jsem ve prospěch Michala Chládka nikde neintervenoval a dokonce o jeho funkcích ani s nikým nemluvil. Nemám na ně ani žádný vliv. Michal není aktivní v ODS a v Pravém břehu, protože je můj zeť, ale moje dcera ho poznala jako aktivního člena ODS a spolupracovníka Pravého břehu,“ napsal na X v úterý. Zmiňoval politický think-tank Pravý břeh - Institut Petra Fialy.