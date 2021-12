Roušková anarchie. Co prozradily dvě fotografie z jednání koalice SPOLU

Uživatelé na sociální síti začali okamžitě dané dva snímky srovnávat. „Hoši start, začínáme fotit,“ zní jeden z komentářů, a nastiňuje tak, že si poslanci nasadili ochranu úst pouze na oficiální foto záznam schůze.

„Mohu se zeptat, prosím, která z výjimek z nošení respirátoru se na toto jednání vztahuje. Jinak předpokládám, že z toho příslušní porušovatelé vyvodí zodpovědnost, jako pan Prymula,“ píše jiný uživatel Twitteru.

Lidovec Tomáš Zdechovský fotografii vysvětlil tím, že přítomní na schůzi zrovna jedli, avšak ze snímku je patrné, že například budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 kouká do notebooku, nebo že Fiala před sebou žádný talíř s jídlem nemá a je ve velmi úzkém kontaktu s budoucím ministrem dopravy a spolustraníkem z ODS Martinem Kupkou.

Poslanec TOP 09 Jan Jakob má roušku nasazenou, tudíž nejspíše nejedl, anebo dojedl a ochranu si poctivě poté opět nasadil. Budoucí ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS podle všeho spokojeně tráví a očividně na urychlené nasazení respirátoru v tu chvíli nejspíš nemyslí.

„Kdo zavelel „Sundat respirátory teď“ nebo „Nasadit respirátory teď“? Děláte pitomce ze sebe záměrně? Protože zatím to vychází....“ Komentuje obě fotografie další z uživatelů.

Petr Fiala @P_Fiala Večerní jednání předsednictev ODS, KDU-ČSL a TOP09 o postupu koalice SPOLU v komunálních a senátních volbách. https://t.co/xy5Ch9V9UD oblíbit odpovědět

Jmenování nové vlády

Novou vládu jmenuje prezident Miloš Zeman v pátek, a to včetně kandidáta na ministra zahraničních věcí Jana Lipavského, ke kterému měla hlavu státu výhrady. Jmenování by mělo proběhnout v pátek v jedenáct hodin na zámku v Lánech.

Fiala ocenil státnický krok prezidenta, který trvá na svých výhradách, ale nechce zatěžovat vládu náročným ústavním sporem. Jmenování nové vlády tak nic nebrání, ceremoniál by se měl odehrát v pátek. důvěru Sněmovny by měla vláda žádat 12. ledna, musí tak učinit do 30 dní od jmenování.