KOMENTÁŘ: Trapná fraška s Vondráčkem: třikrát a – proboha – dost!

Je zjevné, že důvody Vondráčkovy neprůchodnosti jsou jen záminka. Asi takové váhy, jako by šéfka komory Markéta Pekarová Adamová byla nevolitelná kvůli tetování na svém těle v arabštině, jež ji usvědčuje z džihádismu. A zjevné je i to, že by se zrovna Vondráček coby právník s pětiletou zkušeností ve vedení Sněmovny do této funkce hodil, vedle zbylých tří ekonomů, učitelky, tlumočnice a zemědělce. Kdo sleduje dění v komoře dlouhodobě, ten ví, jak často se řídící schůze všech stran a vyznání chodili v právních kličkách radit se „starým psem“ Vojtěchem Filipem, rovněž právníkem, který ve vedení Sněmovny strávil 16 let.

ODS a spol. chtějí tu potupu splatit i s úroky, tedy donutit ANO pokleknout, políbit prsten a přijít s novým jménem, které se už nové vrchnosti bude líbit.