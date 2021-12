Premiér Fiala uvede do jednotlivých úřadů svoje ministry

První bude uveden první místopředseda vlády Vít Rakušan , a to do funkce ministra vnitra. Následovat bude místopředseda vlády Marian Jurečka , který nastoupí do funkce ministra práce a sociálních věcí. Pak přijde na řadu místopředseda vlády Vlastimil Válek , který se stal ministrem zdravotnictví.

Fiala ještě uvede místopředsedu vlády Ivana Bartoše do funkce ministra pro místní rozvoj, pak Zbyňka Stanjuru na ministerstvo financí, Pavla Blažka do funkce ministra spravedlnosti a Jozefa Síkelu na ministerstvo průmyslu a obchodu.

Další nastoupí v sobotu

V sobotu dopoledne přijde řada na Janu Černochovou jako ministryni obrany, Jana Lipavského jako ministra zahraničních věcí, Martina Kupku jako ministra dopravy a Petra Gazdíka jako ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Svých úřadů se rovněž ujmou Martin Baxa na ministerstvu kultury a Anna Hubáčková na ministerstvu životního prostředí. Mikuláš Bek se ujme funkce jako ministr pro evropské záležitosti, Helena Langšádlová jako ministryně pro vědu, výzkum a inovace a Michal Šalomoun jako ministr a předseda Legislativní rady vlády.