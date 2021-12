Fiala uvede ministry do jejich resortů. Část dnes, část zítra

Nová vláda nepožádá o prodloužení nouzového stavu kvůli covidu-19, řekl premiér Fiala. K debatě o něm by se vrátila, pokud by se situace zhoršila. Předseda vlády po první tiskové konferenci do jednotlivých ministerstev uvede jejich nové šéfy vzešlé z vládní pětikoalice. Polovina ministrů nastoupí hned, druhá polovina v sobotu dopoledne.