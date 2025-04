„Ani v naší politické straně to všichni nepodporují, ale většina ano,“ prohlásil premiér Fiala. Zdůraznil také, že 98,54 procenta pozemků, které by měly být součástí nového národního parku, pokud skutečně vznikne, je nyní ve vlastnictví státu, takže to ani nebude podle něj mít na občany negativní dopad.

Park má podle ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL zabírat 105 kilometrů čtverečních, což představuje zhruba 17 procent současné chráněné krajinné oblasti.

Proti vyhlášení národního parku jsou ANO, SPD i řada místních obyvatel.

Rozlehlý komplex lesů

Poslanci ve čtvrtek jednali o vzniku nového Národního parku Křivoklátsko, ale ani potřetí jednání o návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny, nedokončili.

Poslanci ANO a SPD předtím více než hodinu načítali návrhy na úpravy programu schůze Sněmovny. Ondřej Babka z ANO neúspěšně navrhoval, aby byla novela úplně vyřazena z programu.

„Prožili jsme tady hodinu a čtvrt války opozice proti zřízení Národního parku Křivoklátsko,“ řekl předseda poslanců ODS Marek Benda a za vládní koalici vetoval všechny opoziční návrhy na nové bodů schůze.

Křivoklátsko je jedním z nejrozsáhlejších komplexů lesů ve středních Čechách. Pro vznik parku jsou z 29 obcí v oblasti pouze dvě, ostatní se obávají omezení hospodaření v lesích kvůli možnosti v nich vyhlásit bezzásahové zóny.

