Fiala už nebude kandidovat na šéfa ODS. Koalice SPOLU je přežitá, říká senátor

Josef Kopecký
Sledujeme online   18:30aktualizováno  18:59
Premiér Petr Fiala skončí v čele ODS a nebude už kandidovat na předsedu. „K politice patří i odpovědnost. Volby koalice SPOLU nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr. Proto jsem se rozhodl znovu nekandidovat na předsedu ODS a s tímto svým rozhodnutím jsem dnes seznámil členy výkonné rady,“ napsal Fiala na sociální síti X.

Premiér Petr Fiala (ODS) jednal s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. (5. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Hned v sobotu večer po volbách se tak sešlo předsednictvo ODS a o den později místopředseda Martin Kupka řekl, že by volební kongres občanských demokratů měl být dříve – už v lednu příštího roku.

Právě o Kupkovi se mluví jako o jednom z možných nástupců současného předsedy ODS, premiéra a lídra SPOLU Petra Fialy, kdyby se ho strana rozhodla v reakci na porážku ve volbách vyměnit. Kupka už řekl, že by nekandidoval proti Fialovi.

Koalice SPOLU je přežitá, řekl senátor Červíček

Špičky ODS na jednání výkonné rady rozhodují, jakým směrem se strana má ubírat po prohře ve volbách do Sněmovny s hnutím ANO Andreje Babiše. „Koalice SPOLU je přežitá,“ řekl při příchodu na jednání výkonné rady ODS senátor Martin Červíček.

Podobných radikálnějších názorů se dá očekávat ve vedení ODS více. Nejen proto, že stranu čeká odchod do opozice, zatímco vládu sestavují ANO, SPD a Motoristé sobě.

Někteří významní občanští demokraté zcela vypadli ze Sněmovny, když je díky preferenčním hlasům přeskákali partneři v koalici SPOLU z KDU-ČSL. Ve vysoké politice tak skončili třeba první místopředseda ODS a ministr financí Zbyněk Stanjura, který byl lídrem kandidátky SPOLU v Moravskoslezském kraj.

Vstoupit do diskuse (137 příspěvků)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Fiala už nebude kandidovat na šéfa ODS. Koalice SPOLU je přežitá, říká senátor

Premiér Petr Fiala skončí v čele ODS a nebude už kandidovat na předsedu. „K politice patří i odpovědnost. Volby koalice SPOLU nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr. Proto...

7. října 2025  18:30,  aktualizováno  18:59

Studenti vyvěsili palestinské vlajky. Není to oficiální postoj školy, říká rektor AVU

Na budovách vysokých škol a univerzit v Česku se objevily palestinské vlajky. Jedna je například na budově pražské UMPRUM. Další na budově Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) nebo na filozofické...

7. října 2025  18:51

Jak často pracují europoslanci? Podívejte se, jak si vedou ti čeští

Přemýšleli jste, kteří poslanci Evropského parlamentu skutečně dělají svou práci? Nejste sami, píše belgický server Brussels Times. Navzdory tomu, že europoslanec za měsíc vydělá bezmála 200 tisíc...

7. října 2025  18:12,  aktualizováno  18:47

S operacemi kolen pomáhá i robot. Zkracuje pobyt v nemocnici o polovinu

Pacienti by po roboticky asistované operaci kolena mohli z nemocnice v budoucnu odcházet už po třech dnech, nyní je to průměrně šest dnů. Technologie, která umožňuje přesnější operaci, rychlejší...

7. října 2025  18:25

Starostku v Německu pobodali: policie odvedla adoptivního syna v poutech

Ve městě Herdecke na západě Německa v úterý byla nově zvolená starostka pobodána nožem. Sociální demokratka Iris Stalzerová je podle médií v kritickém stavu. Kancléř Friedrich Merz čin odsoudil a...

7. října 2025  14:36,  aktualizováno  18:16

Vlak na Břeclavsku srazil a usmrtil člověka, mezinárodní trať do Rakouska stála

Srážka s člověkem, pravděpodobně sebevrahem, zastavila v úterý před polednem provoz na mezinárodní trati do Rakouska. Ke smrtelném střetu došlo u Podivína na Břeclavsku. Mezinárodní vlaky a expresy...

7. října 2025  12:30,  aktualizováno  17:51

Nebudeme opozicí s nulovou tolerancí vlády, řekl šéf lidovců Výborný

Lidovci chtějí být tvrdou, nekompromisní, ale zároveň slušnou opozicí, vyhlásili po prvním jednání svého poslaneckého klubu. „Nebudeme opozicí s nulovou tolerancí vlády,“ řekl předseda lidovců Marek...

7. října 2025  17:28,  aktualizováno  17:47

Občerstvení i pivo dvě hodiny zdarma, Budvar slavil obřím piknikem na náměstí

Kolem Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích v úterý odpoledne postavili 130 metrů dlouhý piknikový stůl, pod něj červený koberec a kolem hned několik stánků. Je to...

7. října 2025  17:42

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

7. října 2025  17:20

Kučerová zvolená za Piráty nenastoupí do Sněmovny. Rezignuje z osobních důvodů

Do Sněmovny nenastoupí Šárka Kučerová zvolená za Piráty v Olomouckém kraji. Rezignuje z osobních důvodů. Náhradníkem je místopředseda strany Martin Šmída. „Moc si vážím důvěry všech voliček a voličů,...

7. října 2025  16:41,  aktualizováno  17:15

KV-Konstrukt Stav s.r.o.
Stavební dělník

KV-Konstrukt Stav s.r.o.
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 35 000 - 65 000 Kč

Dalších 32 315 volných pozic

Kulatina z převráceného náklaďáku spadla na koleje, vlaky několik hodin stály

Kulatina z převráceného přívěsu nákladního vozu zasypala ráno železniční trať na Sokolovsku. Nehoda se stala na silnici mezi Kraslicemi a Rotavou. Doprava na trati mezi Sokolovem a německým...

7. října 2025  16:59

Policejní prezident o stíhání nerozhoduje, reaguje Vondrášek na nařčení Okamury

Hnutí SPD by v případě vstupu do vlády usilovalo o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška. Po úterním zasedání poslaneckého klubu SPD to ve Sněmovně řekl šéf hnutí Tomio Okamura. Zdůvodnil...

7. října 2025  16:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.