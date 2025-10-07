Hned v sobotu večer po volbách se tak sešlo předsednictvo ODS a o den později místopředseda Martin Kupka řekl, že by volební kongres občanských demokratů měl být dříve – už v lednu příštího roku.
Právě o Kupkovi se mluví jako o jednom z možných nástupců současného předsedy ODS, premiéra a lídra SPOLU Petra Fialy, kdyby se ho strana rozhodla v reakci na porážku ve volbách vyměnit. Kupka už řekl, že by nekandidoval proti Fialovi.
Koalice SPOLU je přežitá, řekl senátor Červíček
Špičky ODS na jednání výkonné rady rozhodují, jakým směrem se strana má ubírat po prohře ve volbách do Sněmovny s hnutím ANO Andreje Babiše. „Koalice SPOLU je přežitá,“ řekl při příchodu na jednání výkonné rady ODS senátor Martin Červíček.
Podobných radikálnějších názorů se dá očekávat ve vedení ODS více. Nejen proto, že stranu čeká odchod do opozice, zatímco vládu sestavují ANO, SPD a Motoristé sobě.
Někteří významní občanští demokraté zcela vypadli ze Sněmovny, když je díky preferenčním hlasům přeskákali partneři v koalici SPOLU z KDU-ČSL. Ve vysoké politice tak skončili třeba první místopředseda ODS a ministr financí Zbyněk Stanjura, který byl lídrem kandidátky SPOLU v Moravskoslezském kraj.