Naši občané nepracují hůř než občané Německa, hájí Fiala slib platů sousedů

„Je to pěkný a správný cíl a jsem rád, že rozvířil veřejnou debatu,“ hájil ve Sněmovně premiér a předseda ODS Petr Fiala svůj překvapivý slib německých platů, ale jen když ho občané příští rok budou volit. Ekonomové to označili za nereálné a politici se mu posmívají. Fiala si ale stojí za tím, co řekl v den státního svátku 17. listopadu.