Fiala označil Jurečku za jednoho z nejlepších členů vlády, jaké země měla

Poděkoval Jurečkovi za to, co dělá jako vicepremiér, například za důchodovou reformu, kterou připravil a která je ve Sněmovně před závěrečným schvalováním. Koalice se ale zatím neshodla na tom, kdo bude mít nárok na odchod do předčasného důchodu bez jeho krácení.

Zatímco původně vláda schválila Jurečkův návrh, aby to bylo více než 120 tisíc lidí, kteří pracují ve čvrtém a částečně i ve třetím stupni rizika, šéfové poslanecký klubů ODS a TOP 09 navrhli, aby lidí s nárokem na nekrácenou předčasnou penzi bylo desetkrát méně, jen asi 12 tisíc, takže by smůlu měli třeba i svářeči.

Ministrovi zemědělství Markovi Výbornému poděkoval za spolupráci a velice za to, že přijal výzvu a stal se členem vlády.

Delegáty sjezdu v Olomouci Fiala rozesmál, když děkoval ministrovi životního prostředí Petrovi Hladíkovi.

„Je takovým zeleným...,“ řekl Fiala a zarazil se. „Není zeleným mozkem, ale je zeleným svědomím vlády,“ poděkoval Hladíkovi předseda vlády.

„Naše vize vychází ze stejného základu. I díky ideovému souznění jsme rychle dospěli k tomu, že nám to spolu může fungovat. A také funguje,“ řekl Fiala.

„Jednoznačně jsme uspěli,“ tvrdil také Fiala na sjezdu KDU-ČSL. „Kdyby se vláda rozpadla, umetli bychom cestu levicovým populistům,“ prohlásil předseda vlády.

Poslanec KDU-ČSL Hayato Okamura ještě před vystoupením premiéra neprosadil, aby ještě před volbou nového vedení lidovců byla 30 minut diskuse o tom, zda má pokračovat koalice SPOLU (ODS s křesťanskými demokraty a TOP 09. Pro bylo 96 delegátů sjezdu, proti 90, zdrželo se 64 delegátů.