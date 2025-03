Pavel i Fiala chtějí jednat s představiteli všech sněmovních stran kvůli obraně země

Pavel o svém záměru hovořil ve čtvrtek v České televizi. Fiala předtím svůj plán oznámil na sociální síti.

Už v pondělí se na Pražském hradě mimořádně sejde Fiala s prezidentem Petrem Pavlem a dalšími nejvyššími ústavními činiteli k diskusi o zahraniční politice.

Vláda ve středu rozhodla o postupném navýšení výdajů na obranu o 0,2 procenta hrubého domácího produktu (HDP) ročně až do roku 2030. V roce 2026 by měl být obranný rozpočet 2,2 procenta HDP, v roce 2030 by mělo Česko na obranu vydávat tři procenta HDP.

První místopředseda ANO a stínový premiér Karel Havlíček ve čtvrtek na tiskové konferenci řekl, že navýšení nebylo konzultováno vůbec s nikým z opozice. Fialův kabinet nezajímá, že na podzim se konají sněmovní volby a zcela zjevně po nich vznikne nová vláda na jiném půdorysu, uvedl.

Vládou navrhované zvýšení výdajů na obranu už v roce 2026 na 2,2 procenta HDP podle něj ukazuje, že se bude pokračovat v neefektivním utrácení.

Petr Fiala @P_Fiala Na zajištění bezpečnosti občanů naší země by měla existovat širší politická shoda bez ohledu na nesoulad v ostatních tématech. Na čtvrtek 13. března jsem proto pozval předsedy všech politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně na schůzku o bezpečnostních otázkách a… https://t.co/U8YyZ4tF4M oblíbit odpovědět

Fiala ve čtvrtek navečer oznámil, že pozval předsedy všech sněmovních stran na schůzku o bezpečnostních otázkách a posílení obranyschopnosti, která se bude konat příští čtvrtek.

„Na zajištění bezpečnosti občanů naší země by měla existovat širší politická shoda bez ohledu na nesoulad v ostatních tématech,“ napsal.

Na potřebě navýšit výdaje na obranu se v neděli shodly bezmála dvě desítky lídrů západních států a institucí v Londýně na summitu, který se konal po pátečním vyhroceném jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě.

Americká administrativa po tomto jednání rozhodla o přerušení dodávek vojenské pomoci Ukrajině, která čelí ruské invazi. Řada evropských lídrů následně uvedla, že se Evropa musí začít starat o svou bezpečnost a dobrou budoucnost více sama.

Ve čtvrtek se v Bruselu na mimořádné schůzce sešli šéfové států a vlád EU, jednají o posílení evropské obrany a další vojenské podpoře Ukrajiny.

O zahraniční politice budou hovořit už v pondělí nejvyšší ústavní činitelé na Pražském hradě. Kromě Pavla a Fialy se jednání zúčastní předsedkyně Sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, předseda Senátu Miloš Vystrčil, ministr zahraničí Jan Lipavský a ministryně obrany Jana Černochová.