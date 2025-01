Fiala zahájil „rok rozhodnutí“ útokem. Babiše spojil s inflací i se strachem

„Dobré ráno, Česko, přichází nový rok, který bude rokem rozhodnutí. Rozhodnutí o tom, jestli se vrátíme zpět do doby chaosu, prázdných gest a koketování s Východem. Nebo jestli zůstaneme rozumnou zemí, která ví, že její jedinou správnou budoucností je být součástí demokratického Západu,“ říká Fiala v novoročním videu, které zveřejnil na stránce www.rokrozhodnuti.cz a na sociálních sítích.

Připomíná, s čím se nejen Česká republika musela vyrovnávat v minulých letech – s covidem, s dopady agrese ruského diktátora Vladimira Putina proti Ukrajině a s vysokou inflací.

„Prošli jsme největší pandemickou vlnou. Na východě Evropy, rozpoutalo Rusko ničivou válku a inflace, kterou nastartovala Babišova neschopnost, zvedla ceny prakticky všeho,“ tvrdí v již jasně předvolebním videu premiér a lídr občanských demokratů.

Slova o obchodnících se strachem doprovázejí záběry Babiše, Okamury či Konečné

„Složitá doba vždy přeje obchodníkům se strachem. Také u nás se objevili lidé hlasitě oslavující ruského diktátora. Někteří politici i média začali záměrně šířit pesimismus, špatné zprávy a blbou náladu s jediným cílem. Vyděsit a otrávit co nejvíce lidí,“ říká Fiala a ve videu to doprovázejí záběry na šéfa ANO Andreje Babiše, lídra SPD Tomia Okamuru a předsedkyni komunistů, europoslankyni Kateřinu Konečnou.

Navázal tím na vánoční poselství, které přednesl na sv. Štěpána, v němž také vyzýval občany, ať nevěří různým prodavačům strachu, kteří šíří blbou náladu, aby v lidech vzbudili závist, nenávist a pochyby.

„Ale my jsme to stejně zvládli, zvládli jsme to spolu s vámi rozumem, tvrdou prací a odvahou,“ chlubí se Fiala.

Fiala vyzývá k většímu sebevědomí a hrdosti

„Jsem hrdý na všechny, kteří se odmítli podřídit strachu a nepropadli skepsi. Vážím si všech, kteří ukázali, že i v těžkých dobách chtějí Českou republiku odvážnou a věrnou svým hodnotám. Právě to z nás dělá součást Západu,“ dodává premiér s tím, že je to cesta, jak vybudovat hrdou, bezpečnou a prosperující zemi.

„Nechci totiž zemi ovládanou strachem. Chci republiku, která bude plná sebevědomých a hrdých lidí, kteří ví, že svět kolem nás lze měnit a změnit k lepšímu. To je to, čemu věřím, to je to, o co se celý život snažím, to je to, v čem nikdy, nikdy neustoupím. Bez vás se to ale nepodaří,“ prohlašuje Fiala.

Video částečně natáčel v Kramářově vile a využil v něm i záběry z cest do Kyjeva za prezidentem Volodymyrem Zelenským, do USA za končícím prezidentem Joe Bidenem i se setkání s papežem Františkem.

„Dobré ráno, Česky. Přichází nový rok, přichází rok rozhodnutí. Nedopusťme, abychom se vrátili zpět, máme na víc,“ burcuje občany Fiala ve videu, z nějž je znát, že již za pár měsíců jsou volby do Sněmovny. Premiér a šéf ODS v nich bude hrát o své křeslo. Podle průzkumů zatím jím vedená koalice SPOLU zaostává za opozičním hnutím ANO.