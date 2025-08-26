„Za sebe i za celou koalici SPOLU chci jasně říct: sledování soukromé korespondence občanů nepřipustíme. Nesouhlasíme s tím, aby bylo možné monitorovat veškeré e-maily nebo zprávy na platformách, jako je WhatsApp nebo Messenger,“ napsal premiér.
Ochrana dětí je podle něj důležitá, je ale třeba jí dosáhnout jinak. „Ne, že to bude znamenat prolomení soukromí milionů lidí. To je nebezpečné a může to být zneužito. Proto jsme to dosud odmítali a odmítneme to i v budoucnu,“ dodal.
Chat control v nynější podobě Česko rozhodně nepodpoří, uvedl Rakušan. „V tuto chvíli tak pro toto opatření neexistuje kvalifikovaná většina členských států,“ dodal.
Místopředseda opozičního hnutí ANO Radek Vondráček na síti X napsal, že státní šmírování nemá se západními hodnotami nic společného. „Takové kroky nás reálně tahají na Východ. Hnutí ANO dlouhodobě bojuje za zachování občanských svobod a vytrvá. ANO, jsme prozápadní!“ dodal.
Chat control vychází z návrhu Evropské komise z roku 2022 namířenému proti sexuálnímu zneužívání dětí. Poskytovatelé online služeb včetně chatovacích aplikací, sociálních sítí a datových úložišť by podle návrhu měli zákonnou povinnost prohledávat s pomocí algoritmů obsah zpráv a uložených souborů.
Na materiály týkající se dětské pornografie nebo zneužívání nezletilých by poskytovatelé služeb museli upozornit příslušné úřady. Odpůrci návrhu to považují za formu hromadného sledování neslučitelnou s demokratickými hodnotami, která by mohla ovlivnit soukromí lidí v EU.