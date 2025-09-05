„Bráním Fialu tělem i holí“. Premiéra provázel protest i facky mezi voliči

Dominika Hejl Hromková
  11:09
Na náměstí Míru v Praze je ve středu odpoledne rušno. Má tady předvolební mítink lídr koalice SPOLU a premiér Petr Fiala. Do voleb zbývá měsíc a kampaň se vyostřuje. Den předtím mu v Liberci odpůrci přinesli parte, před dvěma dny ho poplivali a Fialův největší protivník, předseda hnutí ANO Andrej Babiš dostal berlí po hlavě.

Lidé v Praze čekají, jestli se ten den taky něco neseběhne. „Já bráním premiéra vlastním tělem a vlastní holí,“ prohlašuje muž se slepeckou holí před začátkem mítinku.

Předseda vlády přijíždí, na sobě má oblek jako vždycky. Hned se k němu seběhnou příznivci potřást si s ním rukou a vyfotit se. Dva senioři ho ujišťují, že ho ochrání, kdyby ho někdo chtěl zbít. „Kdo by mě bil? Když mě občané chrání, to je přece výborné. Co lepšího se může politikovi stát? “ směje se Fiala a pokračuje na malé pódium před kostelem svaté Ludmily.

Obavy jsou zbytečné, fyzicky útočit na premiéra nikdo nechce. Zato mu přišli zase narušit mítink demonstranti s palestinskými vlajkami. Je jich asi třicet. Zatímco Fiala řeční do mikrofonu o tom, jak má radost z plného náměstí a varuje před vládou ANO s SPD a Stačilo!, demonstranti ho ve svých výkřicích posílají do Haagu (sídla mezinárodního trestního tribunálu). Mladík na Fialu hystericky řve do megafonu, že je zrůda, co podporuje genocidu.

Premiér jim vzkáže, ať se za ním přijdou bavit. Aktivisté ale celou dobu protestují odděleni od ostatních účastníků policisty.

Za Fialou jinak přicházejí hlavně příznivci. „Vážím si jeho práce, jeho politika je o slušnosti, inteligenci a kultivovanosti projevu. Společnost morálně upadá a my potřebujeme takové hlavy státu,“ vysvětluje redaktorce MF DNES paní Alena, proč mu přišla na náměstí podat ruku.

Facky mezi voliči

Koalice SPOLU ve volbách před čtyřmi lety v hlavním městě suverénně vyhrála, získala 40 procent hlasů. Tehdy jedničkou kandidátky byla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, tentokrát ji vede ministryně obrany Jana Černochová z ODS. Průzkumy koalici zatím šanci na podobný volební výsledek nedávají a vláda se velké oblibě netěší. Podle nejnovějšího průzkumu STEM/MARK pro Seznam Zprávy věří vládě jen 21 procent lidí.

Na premiérově mítinku ale nic takového není znát. Mezi asi 300 lidmi je hodně mladých. Ptají se třeba na to, jestli mu nevadí, že šéf Starostů Vít Rakušan taky chce být premiérem. „Já se na to nedívám nějak úkorně. Když je někdo předseda strany, má ambici být předseda vlády,“ reaguje Fiala.

Fialovi přinesli odpůrci na mítink jeho „parte“, premiér ho odmítl podepsat

Později se přesouvá na náměstí Republiky. Doprovází ho i pražští kandidáti Jana Černochová, Jiří Pospíšil, Jan Lipavský, Tom Phillip a Marek Benda.

Podporovatelé Palestiny tentokrát nejsou tak hlasití, situace se ale vyhrotí jinak. Zatímco Fiala rozdává autogramy a fotí se s fanoušky, kousek od něj se starší žena, nespokojená s vládou, naváží do mladých chlapců s odznaky SPOLU. Šije do nich tak, až ji mladý muž řekne, že je blbá. Žena mu dá facku a on jí facku vrátí. Situaci pak řeší policisté, oba hlavní aktéry si vezmou stranou. Mladík později redaktorce MF DNES prozradí, že si je možná ještě předvolají.

V podvečer Fiala s Černochovou pořádají debatu v sále v blízkosti kostela sv. Salvátora. Dva lidé jim opět vytýkají nekritický postoj k Izraeli. „Věřte mi, že mě taky trápí utrpení lidí v Gaze, vůbec k tomu nejsem lhostejný,“ říká na to Fiala a Černochová doplňuje, že ministerstvo obrany jedná s Jordánskem, aby jeho prostřednictvím poskytlo zdravotnický materiál pro zraněné z Pásma Gazy.

Kandidáti do voleb 2025: kdo se uchází o hlasy voličů a chce do Sněmovny

Část diváků v sále jsou členy některé ze tří stran SPOLU, případně jde o lidi, kteří jim pomáhají s kampaní. Přesto pár kritických dotazů padne. „Málokterý politik v ODS za sebou nemá korupční kauzu, proč bychom vás měli volit?“ zajímá jednoho z účastníků. „Já za sebou žádnou korupční kauzu nemám a paní ministryně taky ne,“ opáčí Fiala.

Všechny přítomné ujistí, že on by korupci ve straně nedopustil, a pokud někdo udělá „eticko-politickou chybu“ jako Pavel Blažek s bitcoiny, vyvodí odpovědnost. Diváka to ale úplně nepřesvědčí. Sleduje prý dění v Brně a tam mu ODS jako bezproblémová strana nepřipadá.

Fialův předvolební program končí kolem deváté večer v parku kousek od stanice metra Vysočanská na akci Mladého SPOLU. V zahradní restauraci je spousta mladých, hraje DJ a podávají se drinky jako Skinny Profesor v narážce na Fialův titul nebo Lidovice místo slivovice. Premiér v obleku do uvolněného prostředí party pro mladé na první pohled nezapadá, publikum je z něj ale nadšené. Skandují jeho jméno a fotí si s ním selfie.

Mítinky hlídáme dostatečně, říká policie po napadení Babiše a plivanci na Fialu

„Je fantastické, kolik za nás kandiduje mladých,“ je nadšený Fiala. Zrovna v Praze je ale první mladší kandidát až na 11. místě. Aby se dostal do Sněmovny, musela by koalice mít v Praze stejný výsledek jako posledně.

Seriál Den s lídrem vám v příštím měsíci přinese reportáže ze Dne s lídrem celkem sedmi politických stran a uskupení, které mají podle průzkumů potenciál dostat se do Sněmovny. Volby se konají 3. a 4. října.

