„Hodně štěstí. Ať se daří,“ přál Fiala Babišovi. Napsal mu také osobní vzkaz

Josef Kopecký
  13:12
Zprávu o stavu země s věnováním předal novému premiérovi a předsedovi ANO Andreji Babišovi jeho předchůdce, šéf ODS Petr Fiala. „Premiéru Andreji Babišovi při příležitosti jmenování jeho vlády s přáním, aby Česká republika byla nadále úspěšnou, bezpečnou a prosperující zemí,“ napsal Babišovi bývalý premiér.

Bývalý premiér Petr Fiala předal svému nástupci Andreji Babišovi zprávu o stavu země s osobním věnováním. | foto: Petr Fiala na sociální síti X

Text věnování zveřejnil Fiala na své stránce na sociální síti X.

Osmdesátistránková zpráva o stavu země, kterou Babiš od Fialy dostal, shrnuje výsledky vládnutí bývalé vlády pětikoalice a pak čtyřkoalice. „Když jsem nastupoval, Andrej Babiš mi napsal dopis. Já mu dopis psát nebudu, ale to podstatné najde v té zprávě, kterou mu osobně předám,“ avizoval předem Fiala.

„Přečetl jsem první stránku a je to stále stejné,“ řekl Babiš s tím, že přemýšlí, jak reagovat. Jeho vláda chce totiž vystupovat slušně. „Určitě to nebudu číst,“ řekl premiér Babiš.

Fiala mu předtím popřál, aby byl úspěšný premiér. „Hodně štěstí. Ať se daří,“ popřál svému nástupci, kterému předal také klíč od korunovačních klenotů. Babiše i další ministry vítal Fiala v pondělí ráno na Úřadu vlády poté, co prezident Petr Pavel novou vládu jmenoval.

Nový premiér popřál svému předchůdci při přebírání úřadu pevné zdraví.

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Končí umělé nadhodnocování příjmů, řekla Schillerová. Nová EET bude v roce 2027

Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl do úřadu novou ministryni...

Po prvním jednání kabinetu ANO, SPD a Motoristů uvádí premiér a předseda ANO Andrej Babiš členy nové vlády na jejich ministerstva. Jako první šéfku státní kasy Alenu Schillerovou. Nejen proto, že jde...

15. prosince 2025,  aktualizováno  13:43

Uhýbala náklaďáku, ale dostala smyk. Při srážce zemřela řidička, další tři lidé zranění

Při čelní srážce na Břeclavsku zemřela řidička osobního auta, další dva lidé z...

Při vážné nehodě mezi Moutnicemi a Velkými Němčicemi na Břeclavsku v pondělí dopoledne zemřela řidička osobního auta, které se čelně střetlo s nákladním vozem. Další dva zranění účastníci havárie...

15. prosince 2025  10:13,  aktualizováno  13:39

„Teroristé nás označili za extremisty.“ Rusko zakázalo Pussy Riot

Ruská aktivistická skupina Pussy Riot natáčí hudební videoklip k písni na...

Moskevský soud v pondělí označil skupinu Pussy Riot za extremistickou organizaci a zakázal její činnost na území Ruska. Za spolupráci s organizacemi, které úřady zakázaly jako extremistické, hrozí v...

15. prosince 2025  13:32

Z výroby nové drogy se soudu bude zpovídat osm lidí, hrozí jim až patnáct let

ilustrační snímek

V souvislosti s první odhalenou laboratoří sloužící k výrobě nové drogy klefedron v Česku půjde k soudu osm lidí. Hrozí jim až patnáct let vězení. Ostravský státní zástupce členy skupiny viní z...

15. prosince 2025  13:30

Budeme vláda všech občanů, nechceme žádných sto dnů hájení, řekl Babiš

Tisková konference nově jmenovaného kabinetu Andreje Babiše (ANO) složeného ze...

Nový kabinet Andreje Babiše se sešel na prvním jednání krátce poté, co ji prezident Petr Pavel jmenoval. „Budeme vládou všech občanů. Nechceme žádných sto dnů hájení,“ řekl premiér. Ministři za ANO,...

15. prosince 2025  7:54,  aktualizováno  13:30

Aktivisté chtějí viset na budově ministerstva až do příjezdu Macinky

Aktivisté Greenpeace krátce před 10:00 na budovu ministerstva životního...

Aktivisté z organizace Greenpeace od rána protestují na budově ministerstva životního prostředí v pražských Vršovicích. Vylezli na ni za pomoci žebříků a lan. „Jsme na místě a věc řešíme,” uvedla...

15. prosince 2025  9:35,  aktualizováno  13:23

Cizinku znásilnil a téměř stokrát bodl nožem, soud se s vrahem rychle vypořádal

Krajský soud v Hradci Králové.

Za znásilnění a vraždu padesátileté cizinky v Jaroměři poslal v pondělí Krajský soud v Hradci Králové obžalovaného Lukáše Haška na 16 let do věznice s ostrahou. Soud mu nařídil ambulantní ochranné...

15. prosince 2025  13:19

Síť restaurací Coloseum na burze končí. Neukázala finanční výsledky

Síť pizzerií Coloseum

Gastronomická skupina Coloseum Holding končí na pražské burze. Ta ji vyloučila ze svého trhu Start, kam Coloseum vstoupilo v roce 2022. Síť restaurací totiž neplnila své povinnosti vůči burze.

15. prosince 2025  13:05

Harold a Maude. Daniel Krejčík si myslel, že se musí Elišce Balzerové vyrovnat

Daniel Vymětal Krejčík a Eliška Balzerová v inscenaci Harold a Maude ve Studiu...

Na jeviště se v novém kabátě pražského divadla Studia DVA vrací slavná komediální hra Harold a Maude, která se zaměřuje na neobvyklý vztah dvou protikladných postav. V ústřední roli diváci uvidí...

15. prosince 2025  12:54

Chceme záruky, že Ukrajina nebude v NATO, reaguje Kreml na ochotu Zelenského

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (25. září 2025)

Právní záruky toho, že Kyjev nevstoupí do Severoatlantické aliance, jsou pro Rusko jedním z klíčových témat při vyjednávání o možném ukončení bojů na Ukrajině, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Jde...

15. prosince 2025  12:26,  aktualizováno  12:52

Rozlomil se na dva kusy a padal k zemi. Kamera zachytila zřícení antonovu v Rusku

V Rusku se zřítil vojenský transportní letoun, posádka zahynula

Nehodu ruského vojenského transportního letounu An-22, který se zřítil minulý týden v Ivanovské oblasti, zachytily kamery. Záběry ukazují, jak nejdříve dopadá na zem přední část trupu s křídly a...

15. prosince 2025  12:44

