Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) nemá radost z toho, co se nyní v České republice odehrává. Řekl to novinářům při oslavách 17. listopadu na Národní třídě v Praze. Kritizoval například předsedu Sněmovny Tomia Okamuru (SPD), který se podle něj přiklání k extrémním názorům nebo pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše (ANO) mimo jiné za údajnou spolupráci s StB.

Oslavy 17. listopadu

„Ty 17. listopady jsou různé. Někdy sem chodím s radostí, někdy trochu s obavami. Tento 17. listopad patří k těm, kdy sem jdu spíše s obavami,“ řekl Fiala. Svoboda a demokracie podle něj vyžadují každodenní péči. „Když vidím, co se teď v naší zemi odehrává, žádnou radost z toho nemám,“ podotkl.

Novou vládu spolu formují ANO, SPD a Motoristé, ve Sněmovně mají většinu 108 z 200 poslanců. Předsedou dolní komory se stal šéf SPD Tomio Okamura. Po zvolení řekl, že to bere se vší pokorou a chce přispět k tomu, aby atmosféra v dolní komoře byla lepší než v uplynulém volebním období.

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Prezident Petr Pavel. (17. listopadu 2025)
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Zpěv státní hymny v podání Mária Biháriho. (17. listopadu 2025)
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na snímku Filip Turek (Motoristé sobě). (17. listopadu 2025)
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Průvod občanských demokratů ze sídla v Truhlářské ulici na Národní třídu. Na snímku Marek Benda (ODS). (17. listopadu 2025)
Podle Fialy se do čela Sněmovny teď dostal člověk, který pohrdá lidmi, hlásí se k extrémním názorům a propaguje proruské narativy. „Do čela vlády míří bývalý komunista a spolupracovník StB, který má obrovský střet zájmů a představuje nebezpečné oligarchické struktury. To jsou všechno věci, které určitě nejsou dobrými zprávami. Ale je potřeba si to uvědomovat, je potřeba to pojmenovávat a je potřeba s tím dále bojovat,“ sdělil Fiala.

Babiš vědomou spolupráci s StB popírá a roky vedl na Slovensku soudní spory. Nakonec uzavřel dohodu s tamním ministerstvem vnitra, které uznalo, že Babiš byl v dokumentech někdejší Státní bezpečnosti neoprávněně evidován jako agent a s StB vědomě nespolupracoval.

Fiala zdůraznil, že 17. listopad je pro něj osobně nejkrásnějším svátkem. Česká republika podle něj za 36 let ušla obrovský kus cesty. „Dnes jsme svobodnou, demokratickou, nezávislou a prosperující zemí a z toho bychom měli mít všichni radost,“ řekl. Pokud lidé přestanou být pozorní, tak podle něj mohou o svobodu a demokracii rychle přijít. Míní, že je potřeba se poučit i z minulosti. „Abychom ani o kousek té demokracie a svobody nepřišli, protože už to je nebezpečné,“ dodal.

Opět ztrácíme svobodu, hlásal Okamura u Hlávkovy koleje. Ostatní mluvili o vzdělání

Na Národní třídu k památníku událostí 17. listopadu 1989 přišel rovněž předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Studenti byli podle něj jak v roce 1939, tak 1989 obětí zla. Uvedl, že 17. listopad je i připomínkou toho, že proti zlu v jakékoliv podobě se musí bojovat a že to může někdy i bolet. Nic, ani demokracie a svoboda ale nejsou zadarmo, doplnil šéf horní komory.

Na Národní, která je tradičním centrem připomínky listopadových událostí, přišli například také bývalá předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a místopředseda této strany Jiří Pospíšil, ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura, ministryně spravedlnosti v demisi Eva Decroix nebo europoslanec a bývalý disident Alexandr Vondra (všichni ODS).

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na snímku zleva Eva Decroix, Zbyněk Stanjura, Petr Fiala, Matěj Ondřej Havel a Marek Výborný. (17. listopadu 2025)
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na snímku zleva Eva Decroix, Petr Fiala a Martin Kupka (všichni ODS). (17. listopadu 2025)
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na snímku zleva Eva Decroix, Petr Fiala a Martin Kupka (všichni ODS). (17. listopadu 2025)
Letošní oslavy svobody sleduji s obavami, řekl Fiala
17. listopadu 2025  13:05

Zahlcená Národní třída slaví „samet" plná emocí: Pavla vítal potlesk, Motoristy pískot

Sledujeme online
17. listopadu 2025,  aktualizováno  13:01

Opět ztrácíme svobodu, hlásal Okamura u Hlávkovy koleje. Ostatní mluvili o vzdělání

Sledujeme online
17. listopadu 2025  10:48,  aktualizováno  12:57

Fiala k výročí „sametu": Okamura pohrdá lidmi, komunista Babiš spolupracoval s StB

Letošní oslavy svobody sleduji s obavami, řekl Fiala

17. listopadu 2025  12:49

Nácek nám nebude krást svátek, vítal Turka s Motoristy transparent a obří ryk

Sledujeme online
17. listopadu 2025  12:44

Pavel chce jiného premiéra, pokud se střet zájmů nevyřeší. Havlíček: Babiš je jediný

Sledujeme online
17. listopadu 2025  10:04,  aktualizováno  12:20

