Šéf opoziční ODS Fiala volá po návratu k volbě prezidenta parlamentem

„Přímá volba prezidenta vedla pouze k tomu, že prezident má pocit, že porušování ústavy je dovoleno, neboť získal přes polovinu hlasů voličů, a tedy má jakýsi silný mandát k čemukoli. To však není pravda. Pravomoci prezidenta zůstaly stejné a stejně tak i jeho povinnosti včetně respektu k ústavě a její tradici,“ napsal šéf ODS Fiala ve svém textu, který publikoval na serveru Forum24.cz.

„Co se ale bohužel změnilo, je způsob zacházení s ústavou a její interpretace prezidentem. Je proto nutné tohoto nebezpečného protiparlamentního džina svévole vrátit zpět do láhve, je třeba vymyslet taková pravidla, aby každý musel dodržovat ústavu a aby za její nedodržování mohl být přiměřeně sankcionován. A je třeba zahájit diskusi o návratu k naší dobré ústavní tradici, totiž volbě prezidenta Parlamentem České republiky,“ navrhuje Fiala.

Prvním prezidentem zvoleným v přímé volbě všemi občany byl v roce 2013 Miloš Zeman, když porazil ve druhém kole bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberg z TOP 090. O pět let později Zeman svůj post obhájil, když v druhém kole zdolal bývalého šéfa Akademie věd, nyní senátora Jiřího Drahoše.

Návrat k volbě prezidenta oběma komorami parlamentu by vyžadoval změnu Ústavy, to znamená, že by ji musely podpořit alespoň tři pětiny poslanců (nejméně 120 ze 200) a tři pětiny senátorů přítomných při jednání horní komory parlamentu.