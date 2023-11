Nejel do Nigérie, protože tam nemají nutellu, posmívají se lidé Fialovi

„Společnost Nutella děkuje Petru Fialovi za příkladnou propagaci jejich výrobků a pokud by mu to s tím premiérováním nevyšlo, přichází se seriózní nabídkou v reklamním oddělení společnosti,“ uveřejnil na síti X parodický účet.

„Vláda nechala vyrobit novou sérii upomínkových a propagačních předmětů (merch). Marketingoví specialisté pětikoalice dlouho přemýšleli, co tak nejvíce vystihuje tuto nadmíru úspěšnou vládu a myslím, že to trefili naprosto přesně,“ uvedl satirický profil v dalším příspěvku.

„Nutella jako globální referenční komodita objevena,“ shodují se lidé na síti X. Na další fotografii, která koluje sítěmi, Fiala na návštěvě v Keni ihned v úvodu od tamějšího prezidenta Williama Rutoa vyzvídá, kolik u nich nutella stojí.

Satirická facebooková stránka Pražský institut pro urážení Brna také zavtipkovala na účet brněnského rodáka. „Když mě maminka poprvé poslala samotného na nákup,“ připsala do fotografie, kde se Fiala dívá do už naplněného nákupního košíku. Do snímku je připsán i pomyslný autor výroku: „Péťa z Brna (59 let)“.

Premiér Petr Fiala využil zasedání vlády v Karlovarském kraji k uskutečnění srovnávacího nákupu, aby prověřil, jak je to s cenami potravin. V bavorském Waldsassenu zakoupil devět druhů potravin, následně stejný nákup zopakoval na české straně v chebském supermarketu.

Video ho zabírá při vstupu do obchodu a po návratu má předseda české vlády ve vozíku rajčata, vejce, mléko, chléb, nutellu, coca-colu či čokoládu. „Nakoupil jsem devět takových běžných věcí. Nákup vyšel na necelých dvacet eur,“ vypočítává Fiala s tím, že jde tedy zhruba o pětistovku.

Jezdíte alespoň občas na nákupy do zahraničí? Ano 59 %(258 hlasů) Ne 41 %(181 hlasů)

Kontrolní nákup se pak odehraje i na české straně. „Nákup v České republice je o více než 60 korun dražší, než byl stejný nákup v Německu. Prakticky totožné výrobky od stejných producentů jsou v České republice prostě dražší,“ konstatuje premiér.

„Velmi významný je tento rozdíl u nutelly. Ta dvě balení vypadají na první pohled podobně, české je ve skutečnosti menší. A cena nutelly v českém balení je fakticky téměř dvojnásobná,“ vypočítává Fiala s tím, že za 750 gramů v Německu zaplatil v přepočtu 113,30 Kč a v Česku za 600 gramů 169,90 Kč.