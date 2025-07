16:00

Spojené státy, Dánsko, Belgie nebo Slovensko. Ministři vlády Petra Fialy (ODS) mají do podzimních voleb do Sněmovny naplánované už jen šest zahraničních cest, jak zjistil iDNES.cz. Exotické mise třeba do Afriky nebo Asie jsou dolétané.