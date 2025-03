Svolání schůzky do Paříže oznámil Macron minulý týden na závěr summitu EU v Bruselu. Jednání se mají zúčastnit zástupci 31 zemí z EU a NATO, včetně Kanady, Británie a Norska. Na místě bude také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Dokončíme naši práci na krátkodobé podpoře ukrajinské armády, na obraně udržitelného modelu ukrajinských ozbrojených sil, který by zabránil ruským invazím, a na bezpečnostních zárukách, které mohou poskytnout evropské armády,“ uvedl podle deníku Le Monde francouzský prezident.

Ukrajinský prezident Zelenskyj má do Paříže dorazit už ve středu večer na pracovní večeři s Macronem. Na čtvrteční schůzce bude rovněž generální tajemník NATO Mark Rutte, EU bude zastupovat předseda Evropské rady António Costa.

Schůzky v Paříži se účastní takzvaná koalice ochotných, tedy skupina zemí připravených zapojit se do případné mírové mise na Ukrajině po zastavení bojů. Premiér Fiala byl už začátkem března na předešlé schůzce v Londýně. Na únorovém a březnovém jednání evropských politiků organizovaném Francií se jednalo o obranných zárukách pro Ukrajinu a celý kontinent.

Čtvrteční jednání by mohla vyústit v konkrétních rozhodnutí. Cílem bude podle serveru Euronews dospět k závěru, jaké bezpečnostní záruky jsou evropské státy ochotné nabídnout Ukrajině, včetně toho, zda budou ochotné vyslat na Ukrajinu mírové síly. Dalším tématem bude cesta k zajištění „úplného příměří“, podle zdroje Euronews z Elysejského paláce je však Paříž k ruským slibům skeptická.

Francie, Británie a Ukrajina podle serveru pracují na mírovém plánu, který chtějí představit Spojeným státům a o němž se bude ve čtvrtek zřejmě diskutovat v Paříži.

Pařížský summit se koná poté, co Spojené státy v úterý oznámily, že po samostatných jednáních se zástupci Kyjeva a Moskvy uzavřely dvě samostatné dohody s Ukrajinou a Ruskem o bezpečnosti plavby v Černém moři. Ukrajina i Rusko kromě toho souhlasily s přerušením útoků na energetickou infrastrukturu. Kreml ale přidal několik podmínek, které podle něj musí být naplněny, aby dohoda o příměří vstoupila v platnost.

Jedná se o zrušení sankcí vůči ruským bankám, které zprostředkovávají mezinárodní platby za obchod s potravinami a hnojivy. Banky jsou odříznuté od platebního systému Swift, který se ke zpracování plateb používá. Západ sankce proti Rusku zavedl v souvislosti s invazí na Ukrajinu.

Napětí mezi USA a EU

Dohody o příměří v Černém moři Elysejský palác podle Euronews označil za první krok, který však zatím nezajišťuje trvalé příměří. Paříž zároveň uvedla, že veškeré mírové snahy jsou plně koordinovány s Washingtonem a že Macron bude o výsledcích čtvrteční schůzky informovat amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Napětí mezi USA a EU se přitom v poslední době stupňuje. V úterý vyšlo najevo pohrdání evropskými spojenci ze strany některých Trumpových nejvyšších bezpečnostních činitelů, když se ukázalo, že do jejich skupinového chatu o plánovaných úderech proti jemenským povstalcům Húsíům byl nedopatřením přidán šéfredaktor časopisu The Atlantic. „Prostě nesnáším, když musím Evropu znovu zachraňovat,“ napsal v konverzaci americký viceprezident J.D. Vance. „Plně sdílím tvůj odpor k evropskému přiživování, je to ubohé,“ reagoval ministr obrany Pete Hegseth.