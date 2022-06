Domluví se na LNG terminálu spolu? Fiala jednal se saským premiérem

Zájmy Česka, které usiluje o odstranění závislosti na ruských surovinách, a východních německých zemí jsou v té záležitosti shodné, řekl po dnešní hodinové schůzce v Praze novinářům Fiala. Předsedové vlád mluvili i o spolupráci ve vědě či vzdělávání a podpořili projekt vysokorychlostní trati mezi Prahou a Drážďany.

Česko po ruské vojenské invazi na Ukrajinu usiluje o to, aby se zbavilo energetické závislosti na Rusku. Jednou z cest by mohla být podle Fialy spolupráce se Saskem při budování LNG terminálu. Český zájem se tu shoduje s úsilím východních německých spolkových zemí, který si přejí vybudovat terminál na východě země, aby nebyly všechny na západě. „A my musíme hledat kapacity tam, odkud jsme schopni dostat suroviny potrubím do ČR, mezi takové oblasti východní část Německa patří,“ dodal Fiala.

Kretschmer řekl, že východní spolkové země terminál v Severním i Baltském moři potřebují a chtějí. „Tak, abychom mohli využívat stávající strukturu produktovodů v Německu a střední Evropě,“ uvedl.

V souvislosti s válkou na Ukrajině Kretschmer vyzdvihl, jak velký počet válečných uprchlíků dokázalo Česko přijmout. Od únorového počátku ruské invaze na Ukrajinu vydala ČR speciální víza 382 617 běžencům, podle úřadů však v zemi zůstává uprchlíků podstatně méně. „Tak velký počet s takovou mírou samozřejmosti a profesionality. Tři a půl procenta ve vztahu k vaší populaci, to je počet lidí, na který jsme nikdy nedosáhli,“ uvedl. Sasko podle předsedů vlád Česku s uprchlickou vlnou pomáhá a spolupráce bude pokračovat.

Zkvalitnění dopravní infrastruktury v pohraničí, ale i prostřednictvím vysokorychlostní trati, je podle Fialy velkým tématem. „Nijak se netají tím, že budování dopravní infrastruktury na české straně v minulosti vždy neprobíhalo tak, jak jsme si představovali. Musíme s tím pohnout,“ řekl Fiala.

Za velkou výzvu politici považují projekt tunelu pod Krušnými horami. „Budování se budeme snažit co nejvíc urychlit. Příprava projektové dokumentace se předpokládá do konce roku 2024. Během letošního roku bude ta stavba zadána z hlediska posouzení vlivu na životní prostředí,“ uvedl Fiala. Je podle něj zjevné, že nejde o otázku měsíců či let. Kretschmer označil tunel za „projekt generace“. „Možná to chvíli potrvá, ale myslím, že to musíme akceptovat,“ řekl.