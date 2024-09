Piráty nevyháníme, řekli Fiala, Pekarová a Jurečka. Čekají na náhradu za Bartoše

Markéta Pekarová Adamová a Petr Fiala z koalice Spolu se připravují na tiskovou konferenci k výsledkům voleb do Evropského parlamentu. (10. června 2024) | foto: Petr Topič , MAFRA

„Nikdo Piráty z vlády nevyhazuje, žádnou koaliční smlouvu jsme neporušili. Nebyl to blesk z čistého nebe, o problémech mluvíme měsíce. Dnes jsem s panem Bartošem vedl rozhovor, který mě utvrdil v tom, že to není schopen dotáhnout do konce,“ uvedl Fiala proč se rozhodl k odvolání Bartoše.

„Už na jaře, než došlo ke spuštění digitalizovaného stavebního řízení, jsme ministra Bartoše upozorňovali na problémy, které by se mohli po spuštění objevit,“ uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Opakovaně jsem se ptali, kdy už bude systém funkční. Do dnešního dne bohužel není systém připravený, není funkční. A nebude ani v dalších týdnech,“ řekl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Fiala chce nyní pověřit ministra dopravy Kupku, aby vedl pracovní skupinu, jež bude spravovat po Bartošovi stavební řízení, na středečním jednání kabinetu. Dále podle něho také platí, že Piráty vyzval k tomu, aby vybrali nové jméno, které se má ministerstva pro místní rozvoj po Bartošovi ujmout. A to i přesto, že Piráti v úterý oznámili odchod z vlády.

Fiala nyní formálně požádá prezidenta o odvolání Bartoše v nejbližších hodinách. Piráty požádá o nominaci jeho nástupce. To je nynější stav, uvedl. Další ministry zvolené za Piráty zatím odvolávat nebude.

Piráti označili Fialovo jednání za podraz

Premiér Petr Fiala odpoledne na tiskové konferenci oznámil, že navrhne odvolání ministra pro místní rozvoj a končícího šéfa Pirátů Ivana Bartoše ke 30. září kvůli nezdařené digitalizaci stavebního řízení.

O svém rozhodnutí informoval koaliční partnery i prezidenta Petra Pavla. Fiala řekl, že požádá Piráty, ať navrhnou nového kandidáta do vlády. „Nevypovídáme koaliční smlouvu,“ řekl předseda vlády.

Na jeho rozhodnutí pak na tiskové konferenci reagovali Piráti, kteří počínání premiéra označili za podraz. „Byl to podraz, SPOLU začalo cestu ke složení vlády s ANO,“ reagoval Bartoš. Ten také označil jednání premiéra za možné porušení koaliční smlouvy. O odvolání ministra Bartoše totiž členy vlády informoval jen krátce před samotnou tiskovou konferencí, kde rozhodnutí zveřejnil.

„Po všech jednáních a po dopoledním jednání, kdy jsme 95 procent času řešili pouze digitalizaci jsem přemýšlel, jak zareagovat a rozhodl jsem se pana Bartoše odvolat. Zavolal jsem mu tu informaci a svolal jsem tiskovou konferenci,“ uvedl Fiala k nařčení, že porušil koaliční smlouvu.

Bartoš také označil za fabulaci to, že by i po odchodu Pirátů z vlády v ní mohl zůstat ministr zahraničí za Piráty Jan Lipavský, který je v New Yorku společně s prezidentem Petrem Pavlem.

Na to ale reagovali další vládní politici. „Nikdo Piráty z vlády nevyhazuje, premiér dnes oznámil své rozhodnutí a požádal o novou nominaci na pozici ministra pro místní rozvoj. Chtělo by to méně emocí a hledat racionální řešení pro fungování této země. Říci taková silná a nepravdivá tvrzení na tiskovce mi přišlo zbytečné,“ uvedl například ministr pro práci a sociální věci Marian Jurečka.

Nařčení premiéra o tlaku dalších lidí na jeho osobu, označil Jurečka za konspirační teorie. „Piráti stále mají možnost racionálně zvážit situaci a dál se podílet na práci vládní koalice,“ dodal.