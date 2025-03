Fiala na summitu v Paříži: Rusko chce dobývat, Ukrajina musí mít silnou armádu

Fiala po schůzce prohlásil, že se její účastníci shodli na potřebě silné ukrajinské armády teď i budoucnu. Počítají s dalšími dodávkami vojenského materiálu. Rusko chce podle něj využít situaci a dobývat. „Kdo volá po zrušení sankcí, pomáhá Rusku a stojí na straně agrese,“ dodal Fiala.

„Evropa se může bránit. Musíme to dokázat,“ uvedl během jednání ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálních sítích v narážce na to, že Spojené státy se od lednového nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu nechtějí tolik angažovat v evropské bezpečnosti.

Macron si před schůzkou volal s Trumpem, který prohlašuje, že zajištění ukrajinské obrany po mírové dohodě bude na evropských státech. V Elysejském paláci Macron přivítal i českého premiéra Petra Fialu, který před odletem do Paříže za prioritu označil další vyzbrojování ukrajinské armády, jejíž síla je podle něho nejlepší bezpečnostní zárukou před ruskou hrozbou po případném uzavření mírové dohody.

Na summit ve Francii dorazil také britský premiér Keir Starmer, německý kancléř Olaf Scholz či polský předseda vlády Donald Tusk.

Summit, který navazuje na předchozí jednání v Paříži a Londýně, se koná dva dny poté, co Spojené státy ohlásily uzavření dvou separátních dohod s Ruskem a Ukrajinou o příměří v Černém moři a o zastavení útoků na energetickou infrastrukturu. Starmer před odletem z Londýna označil přísliby ruského vůdce Vladimira Putina týkající se příměří za „falešné.“ Prohlásil, že Putin na rozdíl od Zelenského neukázal upřímnou snahu o dosažení mírové dohody.

Kreml k dohodám o Černém moři přidal několik podmínek, které musí být splněny, aby shoda o příměří vstoupila v platnost. Požaduje zrušení sankcí vůči ruským bankám, které zprostředkovávají mezinárodní platby za obchod s potravinami a hnojivy. Banky jsou odříznuté od platebního systému Swift, který se ke zpracování plateb používá. Brusel jejich zrušení podmiňuje stažením ruských vojsk z Ukrajiny.

„Nejlepším způsobem, jak podpořit Ukrajinu, je pevně stát za svým cílem dosažení spravedlivého a trvalého míru. To znamená pokračovat v tlaku na Rusko prostřednictvím sankcí,“ napsal na síti X předseda Evropské rady António Costa s tím, že hodlá o tomto plánu informovat ostatní účastníky pařížské schůzky.

Macron, Starmer i další lídři ve čtvrtek hovořili o konkrétních plánech záruk, tedy o tom, jak by země podporující Ukrajinu mohly zajistit, aby Rusko v případě uzavření dohody sousední zemi znovu nenapadlo. Británie či Francie mluví o možném zapojení vzdušných sil evropských zemí či o vyslání vojáků na Ukrajinu. To ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová označila za plány na „vojenskou intervenci“, která by mohla vést k přímému střetu mezi Ruskem a NATO.

Macron ve středu slíbil Zelenskému další francouzskou zbrojní pomoc ve výši 50 miliard korun. Schůzky chce francouzský prezident využít k tomu, aby ostatní spojence vyzval rovněž ke zvýšení vojenské pomoci pro Ukrajinu.