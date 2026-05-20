„Nejsem tajný místopředseda.“ Fiala utnul fámy a vysvětlil snímek s Posseltem

Autor:
  14:53
Krátce před sjezdem landsmanšaftu v Brně se na sociálních sítích začala šířit desítky let stará černobílá fotografie expremiéra Petra Fialy, na níž je s předákem sudetských Němců Berndem Posseltem. Politik se rozhodl uvést věci na pravou míru a rázně se ohradil proti tvrzením, že je „tajným místopředsedou“ organizace či zastáncem anulace Benešových dekretů.
Foto Petra Fialy a Posselta při příležitosti návštěvy europoslance Otty von Habsburka v Brně v roce 1990. (20. května 2026) | foto: Petr Fiala na soc. síti X

„Na sítích se v souvislosti se sjezdem Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně znovu objevuje tato fotka. Se Sudetskými Němci nesouvisí,“ prohlásil Petr Fiala na svém profilu na sociální síti X a kontext fotografie vysvětlil.

Snímek vznikl v roce 1990 při návštěvě europoslance Otty von Habsburga v Brně, kterému tehdy dělal asistenta Bernd Posselt, pozdější europoslanec za CSU a nynější šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení.

Den po dni: kdy se konají akce a protiakce spojené se sjezdem sudetských Němců

Expremiér v příspěvku zdůraznil, že si Otty von Habsburka vždy vážil za to, jak v Evropském parlamentu prosadil umístění „prázdného křesla“ pro porobené národy za železnou oponou. „V Habsburkovi i Posseltovi jsem viděl zastánce naší cesty zpět do Evropy, kterými taky byli a zůstali,“ doplnil Fiala k pozadí vzniku dnes už historického černobílého snímku.

Někdejší předseda vlády se ostře vymezil vůči obviněním některých uživatelů na sociálních sítích, která označil za pomluvu. „Dezinformátoři tvrdí, že jim chci vracet majetky nebo že jsem tajným místopředsedou landsmanšaftu. Mám sice smysl pro absurdní humor, ale tohle už je trochu moc,“ nebral si servítky. Připomněl také, že jeho vlastní rodina byla pronásledována německým nacismem a jeho otce věznili němečtí okupanti.

„Mohl bych tedy oprávněně stát v prvních řadách těch, kteří proti sjezdu v Brně protestují. Ale můj postoj je jiný,“ dodal k rodinné historii.

„Nepřijatelné.“ Klausův institut kritizuje záštitu festivalu se sudetskými Němci

Podle Fialy je však klíčové neustrnout v křivdách minulosti, nýbrž se soustředit na přátelskou budoucnost obou národů, přičemž brněnský sjezd vnímá jako snahu o odpuštění a smíření. „Češi a Němci jsou sousedé, musejí vedle sebe a spolu v Evropě žít,“ uzavřel.

Mezi komentujícími se objevil také známý videoherní vývojář Daniel Vávra, který na Fialova slova o smíření reagoval se sarkasmem. „My jsme zcela usmíření. By se s tím ještě mohli smířit sudeťáci a není se o čem bavit,“ napsal Vávra v reakci pod Fialovým postem.

Posselt: S dekrety nemohu souhlasit. Šéf sudetských Němců nejen o sjezdu v Brně

Mnoho diskutujících si všimlo ještě jednoho detailu – a sice podobnosti Fialy zamlada se známým hercem Kryštofem Hádkem. „Velmi děkujeme, že stojíte na správné straně, pane Hádku,“ objevilo se například v humorné odpovědi pod příspěvkem bývalého šéfa ODS.

"Nejsem tajný místopředseda." Fiala utnul fámy a vysvětlil snímek s Posseltem

