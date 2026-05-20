„Nejsem tajný místopředseda.“ Fiala utnul fámy a vysvětlil snímek s Posseltem

„Na sítích se v souvislosti se sjezdem Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně znovu objevuje tato fotka. Se Sudetskými Němci nesouvisí,“ prohlásil Petr Fiala na svém profilu na sociální síti X a kontext fotografie vysvětlil.
Snímek vznikl v roce 1990 při návštěvě europoslance Otty von Habsburga v Brně, kterému tehdy dělal asistenta Bernd Posselt, pozdější europoslanec za CSU a nynější šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení.
Expremiér v příspěvku zdůraznil, že si Otty von Habsburka vždy vážil za to, jak v Evropském parlamentu prosadil umístění „prázdného křesla“ pro porobené národy za železnou oponou. „V Habsburkovi i Posseltovi jsem viděl zastánce naší cesty zpět do Evropy, kterými taky byli a zůstali,“ doplnil Fiala k pozadí vzniku dnes už historického černobílého snímku.
Někdejší předseda vlády se ostře vymezil vůči obviněním některých uživatelů na sociálních sítích, která označil za pomluvu. „Dezinformátoři tvrdí, že jim chci vracet majetky nebo že jsem tajným místopředsedou landsmanšaftu. Mám sice smysl pro absurdní humor, ale tohle už je trochu moc,“ nebral si servítky. Připomněl také, že jeho vlastní rodina byla pronásledována německým nacismem a jeho otce věznili němečtí okupanti.
„Mohl bych tedy oprávněně stát v prvních řadách těch, kteří proti sjezdu v Brně protestují. Ale můj postoj je jiný,“ dodal k rodinné historii.
Podle Fialy je však klíčové neustrnout v křivdách minulosti, nýbrž se soustředit na přátelskou budoucnost obou národů, přičemž brněnský sjezd vnímá jako snahu o odpuštění a smíření. „Češi a Němci jsou sousedé, musejí vedle sebe a spolu v Evropě žít,“ uzavřel.
Mezi komentujícími se objevil také známý videoherní vývojář Daniel Vávra, který na Fialova slova o smíření reagoval se sarkasmem. „My jsme zcela usmíření. By se s tím ještě mohli smířit sudeťáci a není se o čem bavit,“ napsal Vávra v reakci pod Fialovým postem.
Mnoho diskutujících si všimlo ještě jednoho detailu – a sice podobnosti Fialy zamlada se známým hercem Kryštofem Hádkem. „Velmi děkujeme, že stojíte na správné straně, pane Hádku,“ objevilo se například v humorné odpovědi pod příspěvkem bývalého šéfa ODS.
14. května 2026