Premiér Fiala dohnal Klause, bude vůbec nejdéle sloužícím předsedou ODS

Josef Kopecký
  17:43
Premiér Petr Fiala se může, bez ohledu na to, jak pro něj a jeho koalici SPOLU dopadnou na začátku října volby do Poslanecké sněmovny, už nyní radovat z jedné věci. Jednašedesátiletý brněnský rodák, který je v čele ODS od ledna 2014, už dostihl zakladatele občanských demokratů Václava Klause a na konci tohoto týdne bude nejdéle sloužícím předsedou ODS.
Prezident Václav Klaus předal 26. srpna v Praze Zlatou plaketu dosavadnímu rektorovi brněnské Masarykovy univerzity Petru Fialovi (vlevo). (2011) | foto: ČTK

Petr Fiala jako předseda ODS podle výpočtu ČTK ve čtvrtek v délce působení v čele strany vyrovnal Václava Klause, který stranu vedl od jejího vzniku v dubnu 1991 do prosince 2002. „Podle našeho výpočtu to bude až v sobotu,“ řekl iDNES.cz mluvčí Jakub Skyva.

Zakladatel ODS Václav Klaus, kterého iDNES.cz požádal o zhodnocení Fialova působení, se s proměnou strany v posledních letech nedokáže smířit. Potvrzuje to i sborník nazvaný Volby´25 po čtyřech letech Fialovy vlády, který Klaus místo odpovědi poskytl.

„Troufám si říci, že je volbami v roce 2021 vzniklá politická garnitura bohužel evidentně více probruselská, více proválečnická, více progresivistická, více zelená než ta předchozí,“ píše v něm Klaus.

Asi nejsou darebáci, jen ničemu nerozumějí, kritizuje Klaus Fialovu vládu

Přispěla k tomu podle něj dokončená transformace původně pravicové ODS v bezbarvou evropskou stranu spíše levicového typu. „Tato transformace byla cílem a záměrem politiky současného předsedy ODS. S tímto cílem vstoupil do ODS,“ napsal Klaus.

Zcela jinak vnímá současného předsedu vlády a lídra občanských demokratů jiný bývalý předseda ODS Petr Nečas.

„Petr Fiala je úspěšný předseda ODS. Stranu převzal se sedmiprocentním volebním výsledkem a ten v průběhu času zlepšoval, včetně výsledku komunálních, krajských a evropských voleb. Přivedl také ODS k výraznému koaličnímu potenciálu a nakonec i do vlády, včetně zisku premiérského křesla,“ uvedl pro iDNES.cz Nečas, který podal jako premiér demisi v roce 2013 a pár měsíců po jeho pádu se novým předsedou občanských demokratů stal právě Fiala.

Fiala politiku dělat neumí a důsledky jsou tragické, hodnotí Klaus dnešní ODS

Bývalý rektor brněnské Masarykovy univerzity se v politice začal angažovat již v roce 2012, když přijal nabídku stát se ministrem školství právě v Nečasově vládě. V říjnu 2013 vedl jako nestraník jihomoravskou kandidátku ODS a byl zvolen poslancem. A v lednu 2014 byl zvolen předsedou strany.

Záchranu strany, která ve volbách v roce 2013 se 7,72 procenta hlasů dosáhla nejhoršího výsledku v historii, viděl v návratu k pravicovému programu. V roce 2017 strana pod jeho vedením skončila ve volbách do Sněmovny druhá se ziskem 11,32 procenta.

O čtyři roky později jím vedená koalice SPOLU, na níž se domluvily ODS, KDU-ČSL a TOP 09 volby vyhrála. Dokázala porazit hnutí ANO a sestavit vládu s hnutím STAN a Piráty, když získala 27,79 procenta hlasů a 71 mandátů ve Sněmovně.

Jel do obléhaného Kyjeva

Velkou pozornost i v zahraničí Fiala získal, když krátce po ruském útoku na Ukrajinu 15. března 2022 spolu s premiéry Polska a Slovinska navštívil jako první z vysoce postavených západních politiků ruskou armádou a ostřelovaný Kyjev, kde ho přijali prezident napadené země Volodymyr Zelenskyj a tehdejší premiér Ukrajiny Denys Šmyhal.

Česko patří k zemím, které se snaží napadené zemi pomáhat. Na jeho území je nyní více než 350 tisíc uprchlíků před válkou z Ukrajiny s dočasnou ochranou, a vláda Petra Fialy zorganizovala muniční iniciativu, v v jejímž rámci dostává napadená země od několika zemí světa munici, aby se mohla bránit ruskému agresorovi.

Slováci jsou citliví na poučování z Prahy, řekl Klaus k roztržce. Pavel s Fialou souhlasí

Právě pomoc Ukrajině Fialovi jeho odpůrci z řad opozice vyčítají, stejně jako to, že chce jeho vláda dávat více peněz na obranu.

„Mír můžeme mít jenom tehdy, když budeme připraveni na válku a tak silní, že se nevyplatí agresivním zemím nás napadnout,“ řekl premiér pro nejnovější vydání časopisu Forum 24. „Nemáme být připraveni na válku, jakože bude. Máme být dostatečně silní a vyzbrojení, aby nebyla,“ uvedl Fiala.

Slibu německých platů nelituje

Pozornost vyvolal předseda vlády a ODS v končícím volebním období třeba také slibem německých platů, ale jen když ho občané příští rok budou volit. „Je to pěkný a správný cíl a jsem rád, že rozvířil veřejnou debatu,“ hájil to loni na podzim ve Sněmovně. Ekonomové slib označili za nereálný a politici se za něj Fialovi posmívali. Fiala si ale stále stojí za tím, co řekl loni v den státního svátku 17. listopadu.

Fiala se omluvil poslankyni, o níž řekl, že je možná zamilovaná do Klause

Dodnes toho, co loni řekl, nelituje. „Naopak, já myslím, že v tom prohlášení se skrývá moje vize, kam má jít Česká republika. Ono je to velmi zestručněné, zjednodušené tak, aby tomu každý rozuměl a mohl si pod tím něco představit. Mzdy stejné jako v Německu, nebo Rakousku, nebo Nizozemsku můžeme mít jenom tehdy, když ČR bude mít ekonomiku, která bude podobně fungovat, jako ekonomiky těchto zemí,“ řekl ve čtvrtek Fiala v rozhovoru pro Blesk.

Kromě toho, že Fiala předstihne v délce šéfování ODS Václava Klause. Když vydrží ve funkci až do voleb, což už je nyní velmi pravděpodobné, bude od poloviny devadesátých let první pravicový premiér, který dokončí celé funkční období.

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

