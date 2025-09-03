Z pražských kandidátů koalice SPOLU si jako první na malém pódiu před kostelem svaté Ludmily vzala slovo ministryně obrany Jana Černochová. Mluvila o rozpočtu či podpoře Ukrajiny, obsah jejího sdělení se ale ztrácel v hluku aktivistů.
Zhruba třicítka propalestinských demonstrantů se na náměstí Míru sešla ještě před oficiálním časem zahájení akce ve 14:30. Přinesli si palestinské vlajky či cedule s nápisy jako „Spolu do Haagu“ či „Konec zbraní z našich daní“.
„Jste zrůdy, co podporují genocidu, a my vás zastavíme,“ řval mladík do megafonu, zatímco Černochová mluvila ke svým příznivcům. Skandování do tlampače demonstranti doplňovali pískáním a bubnováním.
Když dorazil premiér Petr Fiala, skandovali protestující: „Fiala do Haagu.“ Premiér je v reakci vyzval k debatě. „Přijďte za mnou a budeme se spolu bavit,“ vzkázal jim při příchodu a vysloužil si potlesk od většiny účastníků.
Podle informací redaktorky iDNES.cz, která je na místě, jsou mezi demonstranty i členové Mladých sociálních demokratů. Aktivisté narušují téměř každou předvolební akci SPOLU. Organizují se prostřednictvím facebookové skupiny podporující Palestinu.