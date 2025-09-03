Propalestinští demonstranti narušují akci SPOLU. Jste zrůdy, křičeli na Černochovou

  15:12
Setkání politiků SPOLU na náměstí Míru v Praze narušili demonstranti podporující Palestinu. Na mítinku vystupují ministr zahraničí Jan Lipavský, ministryně obrany Jana Černochová, následně přijel také premiér Petr Fiala. Mezi demonstranty jsou i členové Mladých sociálních demokratů. Během projevu Černochové hlasitě křičeli a bouchali lžícemi na hrnce.

Velitelské shromáždění náčelníka generálního štábu. Za účasti ministryně obrany Jany Černochové (ODS) a náčelníka generálního štábu Karla Řehky. (25. února 2025) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Z pražských kandidátů koalice SPOLU si jako první na malém pódiu před kostelem svaté Ludmily vzala slovo ministryně obrany Jana Černochová. Mluvila o rozpočtu či podpoře Ukrajiny, obsah jejího sdělení se ale ztrácel v hluku aktivistů.

Zhruba třicítka propalestinských demonstrantů se na náměstí Míru sešla ještě před oficiálním časem zahájení akce ve 14:30. Přinesli si palestinské vlajky či cedule s nápisy jako „Spolu do Haagu“ či „Konec zbraní z našich daní“.

Křiklouni se na Fialově grilovačce hádali s diváky, premiér je k dotazům vyzýval marně

„Jste zrůdy, co podporují genocidu, a my vás zastavíme,“ řval mladík do megafonu, zatímco Černochová mluvila ke svým příznivcům. Skandování do tlampače demonstranti doplňovali pískáním a bubnováním.

Když dorazil premiér Petr Fiala, skandovali protestující: „Fiala do Haagu.“ Premiér je v reakci vyzval k debatě. „Přijďte za mnou a budeme se spolu bavit,“ vzkázal jim při příchodu a vysloužil si potlesk od většiny účastníků.

Podle informací redaktorky iDNES.cz, která je na místě, jsou mezi demonstranty i členové Mladých sociálních demokratů. Aktivisté narušují téměř každou předvolební akci SPOLU. Organizují se prostřednictvím facebookové skupiny podporující Palestinu.

3. září 2025  15:24

3. září 2025  15:22

3. září 2025  15:20

3. září 2025  15:19

3. září 2025  15:12

3. září 2025  15:07

3. září 2025

3. září 2025  14:49

3. září 2025  14:47

3. září 2025  14:47

3. září 2025  14:32

3. září 2025  5:36,  aktualizováno  14:14

