ODS slavila 35. narozeniny. Fialovo období bylo mimořádně úspěšné, hodnotil Benda

Autor:
  19:35
Občanská demokratická strana oslavila 35. narozeniny v neformálním duchu na pražské Ladronce. Akce, kterou organizačně zaštítila také mládežnická organizace strany, propojila vzpomínky na éru devadesátých let s programem zaměřeným na rodiny a prvovoliče.
ODS měla ke svým 35. narozeninám připravený bohatý program. Zúčastnil se také její bývalý předseda Petr Fiala. (25. dubna 2026) | foto: Matyáš Sahula, iDNES.cz

41 fotografií

Hlavní politický bod programu představoval projev šéfa občanských demokratů Martina Kupky. Oslavu označil za připomínku příběhu, jenž po tři desetiletí zásadně měnil tvář České republiky.

Ve svém vystoupení zdůraznil kontinuitu strany a přímo z pódia poděkoval bývalým předsedům za jejich přínos při budování státu. Na místě byli osobně přítomni expředsedové Petr Fiala, Petr Nečas a Mirek Topolánek.

„Přál bych ODS, aby pochopila tu svoji roli, kterou sehrála po listopadu 89, kdy byla tou silou, která do této země přinesla kapitalismus, pravidla a soutěž,“ uvedl Topolánek.

Vyzval také stranu, aby se nenechala pohltit „každodenní sněmovní pěnou“, měla odvahu k dlouhodobým vizím a nebála se riskovat i dočasný pokles preferencí.

Otázku historie i aktuální politické konkurence otevřel poslanec Marek Benda. Ten zhodnotil uplynulé období pod vedením Petra Fialy jako mimořádně úspěšné. „Je to první období od roku 1996, kdy jsme dovládli, kdy se to nerozpadlo samo sebou,“ zdůraznil pro iDNES.cz Benda.

V reakci na aktuální průzkumy, které ukazují posilování hnutí STAN, které má nyní potenciál konkurovat ODS, poznamenal, že se jedná o typický výkyv. „Hnutí STAN je typické hnutí jara. Preferujete je ve volbách, které jsou ještě daleko. V okamžiku, kdy se máte skutečně rozhodovat, rozhodujete se jinak,“ podotkl Benda.

Foodtrucky a politické omalovánky

Návštěvníci mohli v areálu využít foodtrucky, poslechnout si hudební doprovod nebo se zapojit do tvůrčích aktivit. Velký zájem budila kreativní zóna, kde si lidé nechávali natisknout trička s politickými motivy nebo se zvěcnili ve fotokoutku.

Pro nejmladší účastníky byly připraveny specifické „ODS omalovánky“, které zachycovaly klíčové momenty strany, včetně cesty Petra Fialy do Kyjeva, nebo malování na plátna. Tu využilo mnoho rodin s dětmi včetně paní Jany, která přišla s dcerou. „O politiku se tolik nezajímáme, ale rádi jsme se přidali, moc se nám to líbí,“ řekla reportérovi iDNES.cz.

„Setkání má uvolněnou, neformální atmosféru, tak aby se mohli přidat také kolemjdoucí,“ podotkla k formátu akce mluvčí ODS Mariana Wernerová.

Podle Richarda Berana, prvního místopředsedy Mladé ODS, bylo cílem ukázat, že politika není jen o číslech a zákonech. „Snažíme se oslovovat mladé lidi. Se sedmi sty členy jsme největší mládežnická organizace a každý měsíc se k nám přidávají desítky nových členů. Chceme jim ukázat, jak Občanská demokratická strana funguje,“ vysvětlil Beran.

Nastínil strategii oslovení mladé generace skrze expertní práci. „Rozjeli jsme programové týmy, což je náš největší tahák. Členové se mohou přihlásit do skupin, které odpovídají konkrétním resortům – například v dopravě řešíme, v čem se posunout dopředu,“ popsal Beran.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.