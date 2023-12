„Byl to Ukrajinec, ne student.“ Dezinformátoři zneužívají tragédii z Prahy

„Co si od počátku myslím o tragédii na FF UK? Že je to práce CIA a že vrah z Klánovic není student K., ale Ukrajinec, který si tím vyřídil pomstu za vztahový trojúhelník. Jen můj osobní názor,“ napsala na sociálních sítích například Nela Lisková, dezinformátorka a bývalá politička, kterou zmiňují pravidelně ve svých zprávách o extrémismu ministerstvo vnitra i tajné služby, už proto, že se v minulosti prohlásila honorárním konzulem samozvané Doněcké lidové republiky.

„Je to můj osobní názor. Je neskutečné, že už člověk nemůže sdělit svůj osobní názor,“ komentovala Lisková následně, když ji redakce iDNES.cz chtěla s jejím tvrzením konfrontovat.

Lubomír Volný, bývalý poslanec a další z hlavních postav proruské dezinformační scény, zase hlásá, že nevěří, že policie nalezla v domě v Hostouni na Kladensku, kde masový vrah David K. žil a zabil otce, jeho dopis na rozloučenou. To proto, že to podle něj nedává smysl, aby vrah nechal dopis v domě, kde pustí plyn a plánuje jej vyhodit do povětří.

Policie hned od prvního dne varuje před sdílením těchto konspirací, popírání činu nebo vyhrožování, že střelce bude někdo následovat a inspirovat se jím. Vyšetřuje v celé zemi už přes šedesát lidí.

„U třiceti z nich již známe konkrétní totožnost konkrétních osob,“ řekl mluvčí policie Jan Daněk.

„Již od klánovické vraždy kolovaly na sociálních sítích falešné informace. Vydal jsem pokyn, aby se tomu pražská policie věnovala a abychom proti nim aktivně vystupovali, když čin naplní skutkovou podstatu,“ uvedl náměstek ředitele krajského ředitelství pro službu kriminální policie a vyšetřování Vojtěch Motyka.

Ministr vnitra Vít Rakušan už několikrát řekl, že střelec David K. byl Čech, narodil se v Česku a vyrostl v české rodině.