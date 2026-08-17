Chvíle bez ruchu a povinností. Festival o ničem nabízí prostor pro nicnedělání

„Vstupní prostor je čekárna na nic,“ říká Bagarová o místnosti s několika bílými židlemi, jež připomíná čekárnu u lékaře, ve které voní aromalampa a hraje meditační hudba. „Lidé se tady mohou naladit a napojit sami na sebe,“ říká Bagarová.
Součástí festivalu je také místnost plná matrací a lampiček, uprostřed které stojí velký klavír. I tady hraje meditační hudba, během festivalu tady návštěvníci mohou zavítat také na koncerty. „Budou probíhat netradičně, protože si k nim můžete lehnout a relaxovat,“ doplnila Bagarová.
Organizace Mila
Mila vznikla v roce 2018 a věnuje se péči o seniory a jejich pečující. Práce obsahuje péči v domovech pro seniory, vzdělání a osvětu v oblasti péče. Projekt založila Simona Bagarová.
Festival o ničem představuje protiklad k současnému tlaku na neustálý výkon, biohackingu, kurzům seberozvoje a dalším prostředkům, které mají lidi udržet v pohodě, ale často jen vyvolávají další stres a vedou k vyčerpání.
„Kvalitní život ani vnitřní klid si v lékárně nekoupíme, přestože nám to reklamy tvrdí. Klíč ke spokojenosti je v nás samých a skutečným lékem na přetížení bývá prosté zpomalení, které je pro řadu lidí obtížné. Tak jim s tím trochu pomůžeme. Chceme lidem nabídnout luxus odložit slovo ‚musím‘ a na chvíli jen prostě ‚být‘,“ vysvětluje Bagarová.
Festival kromě zpomalení nabídne i lekce jógy, taneční workshopy nebo mini koncert Barbory Polákové a Štěpána Urbana. „Naším cílem není zabavit vás za každou cenu, ale dovést vás na místo, kde po vás nikdo nic nechce a kde můžete jen odpočívat,“ dodává.
|
Budovat vztahy chce hodně energie, ale ve stáří se nám to vrátí, říká šéfka neziskovky
Jedním z původních nápadů přitom bylo vytvořit úplnou offline zónu, ve které by návštěvníci mohli odložit své telefony a věnovat se sobě. „Nejdříve jsme mysleli, že vytvoříme odkládací skříňky na telefony, nakonec jsme tento nápad během příprav přehodnotili a necháme rozhodnutí na návštěvnících. Pokud by si někdo telefon odložit chtěl, určitě může,“ vysvětluje Bagarová. Festival začal 17. srpna a potrvá do 23. srpna.