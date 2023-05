Pět vyčerpaných Čechů musel před týdnem zachraňovat v rakouských horách z hřebene vrtulník.

A šest Čechů zemřelo za posledních pět let za nejasných okolností právě při horolezectví. A to i přesto, že je do hor v drtivé většině případů doprovázel člověk, který si za své služby horského průvodce nechal zaplatit, ačkoli neměl kvalifikaci.

Nyní přišel průlom. Česká policie obvinila první dva organizátory výprav na ferraty za smrt dvou dívek.