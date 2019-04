Je neskutečný podrazák, zaútočil Pirát Ferjenčík na šéfa TOP 09 Pospíšila

Po volbách do sněmovny, kdy jsem se stal poslancem za svůj domovský Pardubický kraj, jsem ukončil angažmá v pražském zastupitelstvu, protože jako Piráti máme za to, že kumulace funkcí v politice není rozumná. To mi umožňuje sledovat fungování nové pražské koalice s odstupem a současně můžu mluvit otevřeněji, než přímí účastníci.



Pražská koalice funguje dobře, radní jsou pracovití a kompetentní, věci se začaly hýbat, třeba se nám daří dostávat soudce a státní zástupce z městs...kých sociálních bytů. Bohužel jsme narazili na jeden problém, o kterém jsme tušili od začátku, ale doufali jsme, že nebude eskalovat tak rychle.