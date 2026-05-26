Poslankyně o Ferim: Kauza nastínila, jak se chováme k přeživším odporných věcí

„Jejich jména vylepená na dveřích soudní síně, hejty na sítích, protože ten ‚náš oblíbený kluk‘ by to zcela jistě neudělal. Dlouhý proces zakončený potleskem, oni ho přece zavřeli a spravedlnosti bylo učiněno za dost,“ napsala Urbanová na X.
Poslankyně je spoluzakladatelkou iniciativy Pod svícnem, která se věnuje tématu domácího násilí. Spolek dlouhodobě poukazuje na nízké tresty, které pachatelé domácího nebo sexualizovaného násilí za své činy dostávají.
Urbanová dodává, že pokud někoho rozhodnutí soudu, který Feriho po dvou letech propustil na svobodu překvapuje, pak to, co se děje v desítkách podobných kauz, by vás šokovalo.
„Dosud žil řádným životem, přece! A teď říkáme, že pokud vás překvapuje dnešní rozhodnutí soudu, to, co se děje v desítkách podobných kauz, by vás šokovalo. Snaha o zlepšení postavení obětí závažných trestných činů musí pokračovat, ne kvůli tomuhle případu ani kvůli tomuhle politikovi,“ doplňuje s tím, že pohled by se měl soustředit na ženy, které našly odvahu a sílu tím vším projít.
Redakce iDNES.cz oslovila také zástupce TOP 09, které byl Feri členem. Nikdo z oslovených na dotazy týkající se Feriho propuštění do vydání článku nereagoval.
Do vězení nastoupil bývalý člen TOP 09 koncem května 2024 poté, co ho pražský soud v listopadu 2023 uznal vinným ve všech bodech obžaloby, vyměřil mu tříleté vězení a nařídil uhradit majetkovou a nemajetkovou újmu obětem. S odvoláním Feri neuspěl. Bývalý politik od začátku vinu odmítal, zpochybňoval věrohodnost dívek. Letos v lednu se státní zástupce a teplický soud shodli, že zatím Feri neprokázal polepšení, zcela mu chybí sebereflexe. Nyní, napodruhé Feri s žádostí uspěl.
Dva dokonané skutky se podle pravomocného rozsudku staly ve Feriho žižkovském bytě. Tehdejší mladý teplický radní, student práv a populární influencer tam podle pravomocného rozsudku v březnu a listopadu 2016 líbal a osahával dvě dívky přes jejich nesouhlas a následně s nimi prováděl různé sexuální praktiky. Jedné z nich bylo v té době 17 let. V roce 2018 se pak Feri podle rozsudku pokusil o další znásilnění, když se snažil líbat a osahávat stážistku, kterou si jako poslanec přivedl do Sněmovny.
Obvodní soud pro Prahu 3 nedávno zprostil Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Státní zástupkyně tvrdila, že si Feri v roce 2015 při styku s tehdy sedmnáctiletou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Podle soudu skutek popsaný v obžalobě nebyl trestným činem. Rozsudek není pravomocný.