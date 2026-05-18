Feri opět u soudu. Dívka ho viní ze sundání kondomu, může dojít na závěrečné řeči

Matyáš Müller
  7:00
Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri znovu stane u soudu. Soudce nevyloučil, že by se v pondělí mohlo dostat i na závěrečné řeči celého líčení, které se zabývá případem dalšího možného znásilnění. K tomu údajně došlo v roce 2015. Tehdy sedmnáctiletá dívka sice souhlasila s pohlavním stykem, Feri si během něj ale údajně sundal kondom, k čemuž souhlas nedala.
Soud projednal případ bývalého poslance Dominika Feriho obžalovaného z dalšího znásilnění. (20. dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

7 fotografií

Před týdnem v případu vypovídal svědek, bývalý partner poškozené, který přiznal, že se mu dívka s celou situací svěřila. „Zprvu mi to nechtěla říct, trochu jsem ji do toho natlačil, ať mi to řekne. Několikrát jsem se dotazoval a návodně ptal, abych zjistil, co se stalo. Když se mi svěřila, dostala záchvat pláče. Vyprávěla mi to přes slzy a v panice,“ popsal. Feri se týden starého líčení zúčastnil pouze přes videokonferenci.

Z přípravného řízení vyplývá, že poté, co si dívka všimla, že si Feri kondom sundal a protestovala, Feri v sexu pokračoval se slovy, „že už je to stejně jedno“.

Poškozená dívka o případu za zavřenými dveřmi vypovídala už v dubnu. Podle státní zástupkyně odpovídala konzistentně, věrohodně a událost popsala stejně jako v přípravném řízení. „Pro poškozené je to velmi náročné,“ uvedla státní zástupkyně s tím, že každá vzpomínka může znamenat další traumatizaci.

Policie původně případ odložila, když došla k závěru, že sundání kondomu není trestný čin. Ústavní soud ale vyhodnotil věc jinak. Vyslovení souhlasu s určitou sexuální aktivitou podle něj nevylučuje trestní odpovědnost pachatele, který pak oběť donutí k jiné sexuální aktivitě. Ústavní soud tak vyhověl stížnosti jedné z obětí a policie se následně k případu vrátila.

Někdejší politik TOP 09 Feri, který byl v letech 2017 až 2021 poslancem, čelil od května 2021 podezření ze sexuálního obtěžování a násilí vůči několika ženám. V roce 2022 padla obžaloba ze dvou znásilnění – v jednom případě i nezletilé dívky – a jednoho pokusu o znásilnění. Feri jakékoli provinění popíral.

V listopadu 2023 Obvodní soud pro Prahu 3 uznal Feriho vinným ve všech bodech obžaloby a vyměřil mu tříleté vězení. S odvoláním Feri neuspěl a do vězení v Teplicích nastoupil v květnu 2024. Od té doby opakovaně žádal o předčasné propuštění z vězení. Zatím se žádostmi ale neuspěl.

Za znásilnění nezletilé hrozí až deset let vězení, ohledně tohoto případu konkrétně se ale státní zástupkyně nevyjádřila.

20. dubna 2026

Soudy

