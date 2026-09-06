Samotná korunovace nebyla „jen“ potvrzujícím náboženským obřadem. Fyzické přijetí české koruny v Praze dalo Čechům jasný důkaz o důležitosti a existenci Českého království. Návaznost na odkaz svatého Václava měla podle Ondřeje Stříteského z Metropolitní kapituly u sv. Víta mimořádný přesah. „Korunovace doslova ztělesňovala identitu naší země a její spojení s věčným vládcem. Připomíná nám, že naše státnost kontinuálně existuje přes tisíc let,“ říká Stříteský.
Svatovítská katedrála tehdy vypadala jinak než dnes. Nebyla dostavěná, chyběla jí ikonická novogotická loď i barevné vitráže. „Západně od chóru se do výšky 15 metrů tyčily zchátralé pilíře zamýšlené barokní dostavby,“ popisuje Stříteský tehdejší kulisy.
„Metternich věděl, že s nemocným Ferdinandem bude moci snáze manipulovat.“