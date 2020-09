Slovo partyzán mám spojené s hrůzou, vzpomíná pamětník Ferdinand Korbel

15:57

Je to jediná chvíle, kdy se mu hlas rozechvěje až do ztracena. „Jsem nedávno po mozkové mrtvici. Mám strach, co se mnou film udělá,“ svěří se po třech hodinách rozhovoru Ferdinand Korbel (76). Jeho život je součástí drsných událostí po 2. světové válce, jež inspirovaly vznik nového filmu Krajina ve stínu, který je právě teď v kinech.