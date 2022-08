Největší nebezpečí hrozí ženám doma. Když se z partnera stane vrah

Jak rukou partnera loni umíraly ženy - vybrané případy: Martina, 35 let, matka tří dětí: Pětatřicetiletou Martinu zavraždil zastřelením do srdce její šedesátiletý partner Miroslav Kumbera. Společně s ní zastřelil i jejího jedenačtyřicetiletého milence. Vražda se stala 16. ledna, bezvládná těla našli policisté v lese za Horním Slavkovem. Činem přišlo o rodiče pět nezletilých. Martina, 44 let: Čtyřiačtyřicetiletou Martinu uškrtil 3. února její manžel Jiří v Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku. Žena se s ním chtěla rozvést. Vražda se stala dva dny poté, kdy mu bylo doručeno vykázání ze společné domácnosti. Muž následně spáchal sebevraždu skokem ze Žďákovského mostu. Policie potvrdila, že po manželském páru zůstaly osiřelé děti. Žena, 21 let: Ženu utopil ve vaně její šestatřicetiletý přítel. Čin se stal v Českém Krumlově 14. října. Mluvčí policistů Jiří Matzner uvedl, že přestože se muž snažil čin maskovat jako sebevraždu, kriminalisté na místě nashromáždili důkazy, které jeho slova vyvrátily. Motivem měla být žárlivost. Jana Novotová Jahodová, 49 let: V květnu Liberec zasáhla zpráva o smrti známé cukrářky a pekařky Jany Novotové Jahodové. Tu zabil její partner, který měl problémy v podnikání a dluhy, kvůli nimž ho čekala i exekuce. V osudný den seděli spolu odpoledne na zahradě u rodinného domu. Společnost jim dělala matka Jany, když muž vytáhl na manželku legálně drženou krátkou zbraň a před očima tchyně vystřelil. Pak obrátil zbraň proti sobě.