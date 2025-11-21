Protižidovské projevy v Česku dosáhly historického maxima

Federace židovských obcí (FŽO) informace čerpá pouze z otevřených zdrojů. Upozorňuje proto, že shromážděná data nejsou úplným statistickým přehledem všech antisemitských projevů za uplynulý rok.
K antisemitsky motivovanému násilí dochází podle výroční zprávy v České republice pouze výjimečně. V období 2020 až 2023 FŽO zaznamenala pouze dva násilné útoky, a to v letech 2020 a 2021. Loňský rok byl však v tomto ohledu rekordní: organizace evidovala čtyři případy fyzického útoku. Všechny se podle ní odehrály v kontextu reakcí na konflikt na Blízkém východě.
Dále FŽO zaznamenala osm případů vyhrožování, urážek či obtěžování a 12 případů vandalizace židovských objektů, sakrálních staveb, hřbitovů či pomníků. Největší část ze zaznamenaných incidentů však tvoří texty, vyobrazení nebo audiovizuální projevy. V této kategorii organizace evidovala 4 670 případů.
Incidenty po útoku Hamásu na Izrael
Ve výroční zprávě také upozornila, že v rámci celkového množství případů meziročně vzrostl o 64 procent počet adresných incidentů namířených proti konkrétní osobě, objektu či instituci. Loni jich registrovala 118, o rok dříve 72. Podle organizace začalo číslo prudce stoupat po událostech 7. října 2023, kdy teroristické hnutí Hamás při útoku na Izrael zavraždilo 1 200 lidí a dalších 250 uneslo do Pásma Gazy.
„Z hlediska obsahu antisemitských incidentů vždy dominovala obecná kategorie lživých, odlidšťujících, démonizujících, vulgárních nebo stereotypních tvrzení a konspiračních teorií. Druhou nejpočetnější kategorií pak byly projevy nového antisemitismu. Rok 2024 představuje v tomto kontextu bod obratu,“ napsala organizace ve zprávě.
Poprvé v historii dlouhodobého monitoringu převládl nový antisemitismus, zatímco počet incidentů spojených s tradičními stereotypy a konspiracemi meziročně poklesl o více než 23 procent.
Popírání holokaustu
Historického maxima dosáhl za loňský rok počet případů popírání či překrucování holokaustu, rekord zaznamenaly také projevy antisemitismu ve veřejném prostoru. Klíčovou roli v šíření protižidovské nenávisti opět sehrál internet.
Podle organizace se České republice nevyhnula celosvětová vlna antisemitismu, která vypukla po útoku Hamásu ze 7. října. „Následná válka v Gaze měla zásadní vliv na počet i obsah projevů protižidovské nesnášenlivosti v roce 2024 a významně přispěla k polarizaci české společnosti,“ řekl předseda FŽO Petr Papoušek.
Federace přesto dodala, že ve srovnání s jinými státy a regiony zůstává Česká republika pro židovskou komunitu bezpečnou zemí. Pravidelně vydávané výroční zprávy o projevech antisemitismu pokrývají období od roku 2003.