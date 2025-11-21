Protižidovské projevy v Česku dosáhly historického maxima

Autor:
  8:44
Počet projevů antisemitismu v České republice loni mírně vzrostl. Federace židovských obcí jich ve své výroční zprávě zaznamenala 4 694, oproti roku 2023 je to nárůst o bezmála 8,5 procenta. Z dlouhodobého hlediska představují data historické maximum. Organizace ovšem upozorňuje, že trend skokového nárůstu z minulých let se zpomalil.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Roman Berežanský, iDNES.cz

Federace židovských obcí (FŽO) informace čerpá pouze z otevřených zdrojů. Upozorňuje proto, že shromážděná data nejsou úplným statistickým přehledem všech antisemitských projevů za uplynulý rok.

K antisemitsky motivovanému násilí dochází podle výroční zprávy v České republice pouze výjimečně. V období 2020 až 2023 FŽO zaznamenala pouze dva násilné útoky, a to v letech 2020 a 2021. Loňský rok byl však v tomto ohledu rekordní: organizace evidovala čtyři případy fyzického útoku. Všechny se podle ní odehrály v kontextu reakcí na konflikt na Blízkém východě.

Dále FŽO zaznamenala osm případů vyhrožování, urážek či obtěžování a 12 případů vandalizace židovských objektů, sakrálních staveb, hřbitovů či pomníků. Největší část ze zaznamenaných incidentů však tvoří texty, vyobrazení nebo audiovizuální projevy. V této kategorii organizace evidovala 4 670 případů.

Incidenty po útoku Hamásu na Izrael

Ve výroční zprávě také upozornila, že v rámci celkového množství případů meziročně vzrostl o 64 procent počet adresných incidentů namířených proti konkrétní osobě, objektu či instituci. Loni jich registrovala 118, o rok dříve 72. Podle organizace začalo číslo prudce stoupat po událostech 7. října 2023, kdy teroristické hnutí Hamás při útoku na Izrael zavraždilo 1 200 lidí a dalších 250 uneslo do Pásma Gazy.

„Z hlediska obsahu antisemitských incidentů vždy dominovala obecná kategorie lživých, odlidšťujících, démonizujících, vulgárních nebo stereotypních tvrzení a konspiračních teorií. Druhou nejpočetnější kategorií pak byly projevy nového antisemitismu. Rok 2024 představuje v tomto kontextu bod obratu,“ napsala organizace ve zprávě.

Židovský obchod v Praze pokryly útočné nápisy. Jako ve 30. letech, zní z komunity

Poprvé v historii dlouhodobého monitoringu převládl nový antisemitismus, zatímco počet incidentů spojených s tradičními stereotypy a konspiracemi meziročně poklesl o více než 23 procent.

Popírání holokaustu

Historického maxima dosáhl za loňský rok počet případů popírání či překrucování holokaustu, rekord zaznamenaly také projevy antisemitismu ve veřejném prostoru. Klíčovou roli v šíření protižidovské nenávisti opět sehrál internet.

Antisemitských projevů v Česku přibylo o 90 procent, hlavně na sítích

Podle organizace se České republice nevyhnula celosvětová vlna antisemitismu, která vypukla po útoku Hamásu ze 7. října. „Následná válka v Gaze měla zásadní vliv na počet i obsah projevů protižidovské nesnášenlivosti v roce 2024 a významně přispěla k polarizaci české společnosti,“ řekl předseda FŽO Petr Papoušek.

Federace přesto dodala, že ve srovnání s jinými státy a regiony zůstává Česká republika pro židovskou komunitu bezpečnou zemí. Pravidelně vydávané výroční zprávy o projevech antisemitismu pokrývají období od roku 2003.

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Ukrajina čelí silnému tlaku USA, mírový plán má přijmout do Dne díkůvzdání

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump vítá v Bílém domě ukrajinského lídra Volodymyra...

Ukrajina čelí intenzivnímu tlaku ze strany USA, aby rychle přijala plán na ukončení bojů vytvořený administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa a Moskvou. Zástupci americké strany chtějí, aby...

21. listopadu 2025  9:11

Zemřel Gary Mani Mounfield, baskytarista vlivných The Stone Roses. Bylo mu 63 let

Baskytarista Gary Mani Mounfield

Ve věku 63 let zemřel 20. listopadu britský baskytarista Gary Mounfield, přezdívaný Mani. Byl členem britské kytarové kapely The Stone Roses, s níž nahrál dvě alba a významnou měrou se podílel za...

21. listopadu 2025  8:45

Protižidovské projevy v Česku dosáhly historického maxima

Židovský obchod v centru Prahy na Vinohradech kdosi posprejoval nenávistnými...

Počet projevů antisemitismu v České republice loni mírně vzrostl. Federace židovských obcí jich ve své výroční zprávě zaznamenala 4 694, oproti roku 2023 je to nárůst o bezmála 8,5 procenta. Z...

21. listopadu 2025  8:44

Hudba praskajících ker a ohňů. Jubileum nezařaditelné Björk leckoho překvapí

Kromě podivných šatů má Björk ráda i všelijaké masky.

Zpěvačka, producentka, skladatelka a herečka Björk oslaví 21. listopadu šedesáté narozeniny. Jde o jednu z nejvýraznějších osobností alternativní hudební scény. Na svých albech kombinuje rock, folk,...

21. listopadu 2025  8:34

Kabely pro siláky a bublinová skla. Metro Pankrác a Českomoravská vyhlíží otevření

Stavbaři postupně dokončují poslední práce na stanicích Českomoravská a...

Bublinová skla, nejbytelnější eskalátory a kabely těžké i pro partu 25 dělníků. Stanice metra Českomoravská a Pankrác by se měly za několik měsíců otevírat. Stavbaři je postupně připravují na...

21. listopadu 2025  8:17

Rakouská vláda chce zakázat nošení šátků ve školách dívkám do 14 let

Ilustrační snímek

Rakouská vláda chce zavést na školách zákaz nošení šátků pro dívky mladší 14 let. Podle ministryně pro integraci Claudie Plakolmové by opatření mohlo vstoupit v platnost v příštím školním roce....

21. listopadu 2025  8:10

Autoportrét Fridy Kahlo se stal nejdražším ženským výtvarným dílem v historii

Autoportrét Fridy Kahlo se vydražil za 54 milionu dolarů (1,15 miliardy korun).

Autoportrét mexické malířky Fridy Kahlo se stal nejdražším v aukci prodaným výtvarným dílem, jehož autorkou je žena. V newyorské aukční síni Sotheby’s jej ve čtvrtek večer tamního času vydražili za...

21. listopadu 2025  7:35

Bod po bodu: toto je americký mírový plán pro konec války na Ukrajině

Zleva: Vladimir Putin, Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj

Americký mírový plán pro Ukrajinu, který zveřejnila některá zahraniční média, má 28 bodů. Výhledově by o něm měli jednat prezidenti Volodymyr Zelenskyj s Donaldem Trumpem. Podle Bílého domu je plán...

21. listopadu 2025  6:45

Šifry mistrů policistů. Opavští archiváři luští telegramy z dob Rakouska-Uherska

Irena Moravcová ze Zemského archivu v Opavě s jedním ze zašifrovaných...

Opavští archiváři se pokoušejí rozluštit policejní telegramy. Text toho prvního tvoří dvaapadesát trojčíslí a několik německých slov. V červenci 1904 jej z Opavy odeslal slezský zemský prezident...

21. listopadu 2025  6:26

Zelenskyj už dostal americký plán pro Ukrajinu, bude o něm jednat s Trumpem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystupuje na zasedání Valného...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obdržel návrh amerického plánu na dosažení míru s Ruskem a bude o něm jednat se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Uvedla to kancelář ukrajinského...

20. listopadu 2025  18:20,  aktualizováno  21. 11. 6:26

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vladimír Mišík v Síni slávy i noví vítězové. Vyhlášení Českého slavíka se blíží

Galavečer Českého slavíka 2025 odvysílá TV Nova 21. listopadu ve 20:20.

Za několik hodin budou známé výsledky letošního ročníku hudební ankety Český slavík. Přímým přenosem, který odstartuje ve 20:20 na TV Nova, provede moderátorské duo Aleš Háma a Ondřej Sokol, živě...

21. listopadu 2025  6:19

Finále Zrádců 2: Jiřina Hofmanová vypadá, že neví. Ale co když to jen hraje?

Kateřina alias Jiřina

Bývalá elitní kriminalistka Jiřina Hofmanová vstoupila do populární reality show Zrádci 2 pod pseudonymem Kateřina – své desítky let nabírané zkušenosti s nejtěžšími případy tak mohla uplatnit proti...

21. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.