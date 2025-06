Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) na čtvrteční tiskové konferenci prohlásil, že nevidí žádný důvod se domnívat, že by kryptoměna měla pocházet z trestné činnosti. (29. května 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

FBI by měla ověřit možné vazby mezi tržištěm Nucleus Market, ze kterého odešly platby i českému státu, a odsouzeným obchodníkem s drogami Tomášem Jiřikovským, informoval Deník N, kterému to potvrdily tři důvěryhodné zdroje obeznámené s českým vyšetřováním. FBI se do případu měla vložit na žádost Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej věc nekomentoval. „Mohu pouze uvést, že náš útvar zpravidla nesděluje, zda se nějakou konkrétní věcí zabývá, či nikoli,“ uvedl.

Deník N v pondělí také napsal, že Stanjura varoval Blažka před přijetím miliardového daru, avšak až po podpisu smlouvy.

Na nová zjištění v kauze v pondělí reagoval i šéf hnutí ANO Andrej Babiš. „Stanjura přiznal, že věděl o miliardě od drogového dealera. Mlčel, nekonal, celé to kryl a je vyloučeno, že by o tom neinformoval premiéra Fialu. Ten mlčí doteď, přestože to ve čtvrtek ještě celé obhajoval. Tato zkorumpovaná vláda musí okamžitě skončit,“ napsal na sociální síti X.

Blažek podotkl, že o darování bitcoinů Stanjuru informoval. Ministerstvo financí pro Deník N uvedlo, že při neformálním rozhovoru na přelomu března a dubna Stanjura doporučil, aby dar Blažek nepřijímal, neboť je takový záměr vysoce politicky i reputačně problematický. Resort spravedlnosti ale s Jiřikovským darovací smlouvu podepsal na začátku března.

Blažek podle serveru o daru ministra financí poprvé informoval dopisem 30. ledna. Stanjurův resort ale uvedl, že o stanovisko neměl být žádán, neboť nebyl kompetentním orgánem. Celá věc byla podle něj ve výhradní gesci ministerstva spravedlnosti.

Kvůli kauze bitcoinů podal v pátek Blažek demisi. Kryptoměnu ministerstvu spravedlnosti daroval Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Státu darovaná kryptoměna vynesla miliardu korun, kterou Blažek navrhl rozdělit na různé účely v rozpočtu. Opozice, ale i řada koaličních politiků přijetí bitcoinů z takového zdroje kritizují. ANO a SPD kvůli tomu budou při schůzi Sněmovny požadovat demisi vlády.

Blažek uvedl, že na transakci nebylo nic nelegálního a neprokázalo se, že by dar pocházel z trestné činnosti. Pokud by k takovému závěru dospěly soudy v budoucnu, finanční prostředky by stejně zabavily a odvedly do státního rozpočtu, řekl dříve. Server iDNES.cz v pondělí upozornil, že z rozsudků vyplývá, že peníze mohou být výnosem z nelegálního trhu s drogami. Na nákup bitcoinů podle soudů Jiřikovský neměl legální příjmy.

Ministerstvo podle Blažka kryptoměnu prodalo v aukcích za 956,8 milionu korun. Věcí se zabývá policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci prověřuje kauzu související s darem pro podezření ze tří trestných činů včetně zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. Případ policisté prověřují také pro podezření ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

Radiožurnál podle serveru iROZHLAS z transakčních analýz zjistil, že v peněžence bylo mnohonásobně více finančních prostředků, než kolik bylo původně uvedeno. Kryptoměn bylo v peněžence údajně víc, a to v hodnotě zhruba 12,5 miliardy korun. Peníze navíc ze zpřístupněné peněženky začaly odcházet už o den dřív, než byla podle ministerstva otevřena, a to na dva účty, z nichž jeden patří Jiřikovskému.