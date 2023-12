Dvouletý kurz dělá z dětí profesionální řečníky, na základkách válcují spolužáky

Co je vlastně rané vzdělávání?

Je to rozvoj těch nejmladších dětí, protože v raném věku to vlastně dává největší smysl. Spousta rodičů u nás si stále ještě neuvědomuje, tak máme možnost dítě posunout o nějaký level výš, než je dáno predispozicemi, které mu předávají matka s otcem. V podstatě čím dřív se začne, tím líp.

Raný věk se počítá do takových šesti let. Od tří je takový největší boom, kdy s těmi dětmi opravdu můžeme něco dělat. Ale samozřejmě už od narození děti dokáží vnímat své matky. Učíme je kreativitě, kritickému myšlení, komunikaci, kooperaci a snažíme se jim předat klíč k sebedůvěře.

FasTracKids Program, který od roku 1998 pomáhá dětem po celém světě uspět v 21. století (jedná se americkou franšízu). Zaměřuje se na rané dětství, které je nejdůležitější pro rozvoj schopností i budování emoční a sociální inteligence. Podněcuje zvědavost dítěte skrze kritické myšlení, komunikaci, kooperaci, kreativitu a sebedůvěru. Učí děti JAK myslet, ne CO si myslet.

Jakým způsobem s nemluvňaty pracujete?

Děti učíme znakovat. Nejde ani tak o ně, ale spíše jejich matky, které se to samozřejmě učí s nimi a pak je to na nich.

Znakování má svůj smysl, odbourává stres doma, když to dítě to časem pochopí, že za určitým znakem je schován určitý význam, tak je schopné se s matkou domluvit.

U šestiměsíčních a ročních dětí je to asi obtížnější, ale těmto dovednostem se začínáme věnovat cíleně od dvou let věku a hlavní program začíná od tří let, ale už i ti dvouleťáci jsou schopní na dovednostech pracovat, je to hodně o hraní.

Mluvil jste o kritickém myšlení, kooperaci...?

Programy jsou sestavovány s týmem vědců ve Spojených státech. Vždycky to musí být zábavnou formou, děti v podstatě nesmí ani vědět, že se učí. Ale za tou hrou jsou schované různé aktivity, které právě vedou k tomu, aby se děti rozvíjely právě v těchto dovednostech.

S dětmi se dá od tří let krásně pracovat. Když se podíváme konkrétně třeba na kreativitu, což je takový základ, který se snaží rozvíjet i většina českých školek - to může být různé stříhání, kreslení, vyrábění.

Kolikrát mají děti za úkol dohromady se shodnout na nějakém konceptu, tam si přesně můžeme představit tu kooperaci a v momentě, když třeba je to starší dítě mladšímu asistentem, už si zkouší i „leadership skills“ a tak dál. Ale třeba budování sebedůvěry už je složitější.

Martin Chalupský Zakladatel České Asociace Pro Aktivní Rozvoj Dětí – CAPARD. K programu FasTracKids se dostal skrze svůj zájem o vzdělávání a franšízový byznys.

Jak tedy sebedůvěru u dětí budujete?

Je to třeba o tom, že děti prezentují na závěr každé hodiny, co se v ní naučily.

Spousta rodičů si řekne, že moje dítě nemá žádný problém mluvit kdykoliv, kdekoliv. Ano, jsou i takové děti, ale v devadesáti procentech je to o tom, že děti jsou schopné mluvit, ale o tom, čeho jsou samy plné, o čem ony zrovna chtějí.

Pak se zeptáte na konkrétní věc a už je to problém, a to je zrovna dovednost, kterou všichni budou minimálně ve škole potřebovat.

Referenci nám nedávno psal vysoce postavený manažer, který k nám dal svého syna. „Kéž bych tohle mohl absolvovat v dětství, kde bych dneska byl,“ říkal. Přitom je úspěšný, ale i pro něj bylo obtížné se naučit hovořit před lidmi. Pokud se tomu naučíme v dětství, je to pro nás přirozenější.

Často k nám rodiče dávají introvertní děti, které vědí přesně, co by třeba řekly, ale nejsou kolikrát schopné ze sebe vydat ani hlásku. A takových příkladů z praxe máme spoustu, kdy dětem trvalo měsíce, než byly schopné před třídou promluvit a třeba o prázdninách se to vrátilo zase na začátek, ale po těch dvou letech, co cyklus kroužků trvá, jsou někde úplně jinde.

Z čeho se hlavní dvouletý program skládá?

Z dvanácti zajímavých a poutavých předmětů, každý se probírá dva měsíce a na každou dvouhodinovou lekci máme připraveno spoustu pracovních materiálů. Lektor od nás dostane sadu materiálů, dostane učitelské osnovy, na těch 120 minut je to řekněme takových osm stránek podle toho, jak je lekce postavená.

Celou dobu je dětem průvodcem obrazovka. Běží na ní obrázek doplněný mluveným slovem, je to takový příběh, který se zastavuje a v tu chvíli vždy přichází nějaká aktivita.

Nejde o běžné video právě proto, aby děti rozvinuly představivost, sluchové vnímání. Spousta dětí s tím má dnes problém, jelikož neustále kouká na televizi nebo do tabletu, nedokážou pak oddělit zvukové vnímání od obrazového.

Děti poslouchají, pak lektor položí pár kontrolních otázek, aby zjistil, jak tomu porozuměly. Příběh pokročí dál. A teď třeba přijde prostor na diskuzi mezi těmi studenty, co si o tom vlastně myslí nebo jaké navrhují řešení. Následují nějaké pracovní listy, kde oni sami mají za úkol si něco vytvořit, třeba tu svoji představu.

Na co takový systém děti připravuje?

Učí děti koncentrovat se. Pak půjdou do první třídy a opravdu a překvapivě tam paní učitelka netančí ani nijak negestikuluje, ale většinou úplně běžně stojí a vykládá. To děti často nezvládájí, takže se nám stává, že určitá část klientů k nám přichází vlastně až v době, kdy děti nastoupí na první stupeň. A teď zjistili, že na to nebyly připravené.

To znamená, že nedokážou vnímat, posedět, soustředit se a rodiče je k nám vodí, aby si tohle zažily, aby ty dovednosti nějakým způsobem rozvíjely. Postupem času se učí na režim, kdy je potřeba teď chvilku pracovat, teď se chvilku bavit a tal díůe. Pak jsou do školy mnohem připravenější.

On je to vlastně dvouletý cyklus, kde to dítě může naskočit klidně i v polovině a za dva roky to doběhne. Měli jsme i chlapečka, který program absolvoval třikrát.

Mluvil jste o dvanácti lekcích, co konkrétně se děti učí?

Třeba v technologii se učíme dvě hodiny lékařské technologii, kdy si děti vyrábí stetoskop, který si pak odnáší domů. Z dvou hodin dopravní technologie si odnáší vrtulník. Pak tam máme dvě lekce o domácí technologii, kde se seznamují s počítačem.

V ekonomii se zase děti učí, jakou oslavu narozenin mohou uspořádat s jakým rozpočtem. V jiné lekci v podstatě provádí marketingový průzkum, musí se shodnout na tom, jakou hračku bude jejich fiktivní továrna vyrábět a exportovat do celého světa. Vždy jde o spolupráci, kreativitu, díky tomu se dozví, co je to vlastně marketing. Je to i o tom, že nesmí věřit všemu, co vidí v televizi.

Máme i lekce astronomie, tam třeba pomocí vody a mouky zkoušíme, jak vznikají krátery na měsíci.

V čem jsou na tom děti po absolvování kroužku lépe než ostatní?

Dneska už opravdu máme spoustu argumentů, jak to funguje. Děti, co přijdou od nás, jsou často ty, které se bez problému jako první přihlásí k tomu, že odprezentují cokoliv před třídou.

Kritici často tvrdí, že děti vzděláváme dopředu, ale to určitě tak není, neučíme je číst, psát ani počítat. Učíme je spolupráci a myšlení. Děti pracují ve skupinách, kde ty starší často asistují mladším a zkouší je nějakým způsobem vést. Mladší k nim automaticky vzhlíží a ty starší jsou pak nadšené, jsou důležité a váží si toho, že jsou pomocníky.

A na druhou stranu tím, že předmětů je dvanáct a jejich spektrum je opravdu široké, mají pak děti třeba až do třetí či čtvrté třídy opravdu neuvěřitelný nadhled nad ostatními spolužáky. Od každého předmětu něco vědí a získávají lásku k takovému širokému spektrum informací a předmětů a pak to bude jednou na nich, co si z toho vyberou, čemu se opravdu budou věnovat. Ale ten rozlet mají široký.

To je přesně ta připravenost na změny, protože my dneska nevíme, co naše děti vlastně budou dělat. Teď v posledních dvou letech se to zase akcelerovalo tak, jak jsme si ještě před pěti lety nedokázali představit, natož před patnácti lety. Nejdřív to byly dotykové telefony, které nás strašně zrychlily a teď je to AI, které nastupuje, to znamená, že ty děti budou muset být schopné reagovat .

Kdo vaše kurzy vyhledává?

Máme několik druhů klientů. Jedni jsou ti, co řeší nějaký konkrétní problém, ať už je to s koncentrací, komunikací, nebo tím sebevědomím. A pak máme druhou skupinu klientů, což často bývají ambiciózní rodiče, kteří k nám děti vodí na to, abychom je současně připravili i na nějaké prestižní školy. Měli jsme spoustu dětí, co jsou dnes třeba na PORGu.