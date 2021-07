Farský přirovnal snahu koalice Pirátů a STAN k faulujícímu italskému hráči

„Na tomto stavět politickou komunikaci je takové trochu ujeté,“ reagoval v diskusi například zastupitel Prahy 7 za Zelené Ondřej Mirovský.

„Fotbalu moc nerozumím. Přesto i já poznám, že na obrázku Starostové s Piráty hrubě faulují! Zamyslete se s kolegy/němi, prosím, nad kampaní. Ještě stále je čas ji zásadně zlepšit,“ napsal fotograf Eugen Kukla.

Farský obrázek s faulujícím italským obráncem Chiellinim doprovodil tímto komentářem: „Korupce je rozkrádání a rozklad. Nejde nad ní úplně vyhrát, ale musí se s ní bojovat. Otevřeností, zmenšením státu, jasným oddělením veřejného a soukromého. A právě tady jsou miliardy, které potřebujeme. Andrej Babiš se svým střetem zájmů nemá a nemůže mít nárok na dotace. A my budeme aktivně bránit tomu, aby se obohacoval na úkor lidí v naší zemi.“



Šéf Pirátů Ivan Bartoš i předseda hnutí STAN Vít Rakušan iDNES.cz řekli, že obrázek, který Farský sdílel, není součástí volební kampaně koalice Pirátů a Starostů a nezávislých.

„Nesleduji profily všech politiků. Nemyslím, že by tím říkal, že my tady budeme faulovat. Nás Andrej Babiš v kampani fauluje, tak jestli ho tady zobrazil jako faulovaného útočníka, to se asi ptejte Víta Rakušana,“ odkázal Bartoš na šéfa STAN. Řekl, že on sám by takový obrázek nepoužil.



„Je to na osobních stránkách pana Farského, je to i bez naší koaliční grafiky. Není to oficiální součást kampaně. Samozřejmě to nemělo znamenat, že je potřeba faulovat. Uznávám, že používáním faulu jako takového asi není dobrým grafickým ztvárněním, na druhou stranu to, že je třeba Andreji Babišovi zabránit v tom, aby zneužíval i nadále dotace, které přicházejí do České republiky, tak to určitě potřeba je,“ řekl Rakušan.