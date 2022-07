Farský: Doufal jsem, že naše hnutí je proti této devadesátkové infekci imunní

Jak se vám z Ameriky vnímají události, které v posledních týdnech otřásly nejen pražskou, ale i celostátní politikou v Česku?

Možná je vnímám přece jen s určitým odstupem daným tím, že nejsem přímo v centru dění, nicméně to jistě nesnižuje závažnost věci samotné. Myslel jsem, že z podobných kauz už naše demokracie vyrostla, na druhou stranu si ale o politické kultuře u nás nemůžeme dělat přehnané iluze, když průzkumům kraluje ANO s Andrejem Babišem v čele. Doufal jsem ale, že naše hnutí je proti téhle ‚devadesátkové‘ infekci imunní.

Zvěsti o tom, že je Petr Hlubuček vyšetřován policií, případně že bude aktérem nějaké kauzy, kolovaly mezi politiky a novináři delší dobu. Překvapují vás informace, které se nyní objevují v médiích?

Ano, ale ne z takových zdrojů, abych je považoval za něco víc než součást nějaké taktické hry. Petr Hlubuček, kdykoliv ho někdo z kolegů s těmito zvěstmi konfrontoval, vždy přesvědčivě tvrdil, že jde o jen snahu ho diskreditovat.

Podle některých jste se ho nedokázali zbavit a problém byl i v tom, že měl podporu Petra Gazdíka či Stanislava Polčáka. Tak jak to tehdy bylo? Chtěli jste s Vítem Rakušanem, aby Hlubuček opustil hnutí?

Myslím, že pokud by nedošlo k tomu zatčení, vliv Petra Hlubučka v rámci pražské organizace by stejně dál slábl. A to přesto, že v pražské organizaci si dlouhou dobu dokázal zajistit silnou podporu. Důkazem toho, že se to začíná měnit, je i skutečnost, že se nestal lídrem pražské kandidátky a nahradil ho Petr Hlaváček. Na úrovni předsednictva rozhodně žádné silné zastánce neměl, a to ani ve Stanislavu Polčákovi, natož Petru Gazdíkovi.

Nelitujete zpětně, že jste věci kolem Hlubučka více neřešili?

Nevím, co myslíte ‚věcmi kolem Petra Hlubučka‘. My jsme řešili to, co řešitelné bylo – například když odmítal zveřejnit svůj majetek, byť jen v rozsahu, který předpokládá zákon, přijali jsme usnesení, které k tomu všechny členy předsednictva zavazovalo.

Jeho tajnůstkářství kolem majetkových poměrů se ani v předsednictvu, ani v celostátním výboru nesetkalo s pochopením. Závěr diskusí byl jasný: nemáš co tajit, tak proč to tajit. Myslím, že i v důsledku toho Petr Hlubuček svou komunikaci v této věci změnil.

Ale řešit informace od novinářů, kteří tvrdili, že ho vyšetřuje policie, jsme nemohli jinak než konfrontací s ním – a on to vyloučil a dokonce dosáhl stažení nějakých dokumentů z článku na jistém serveru s tím, že se jednalo o podvrh. To samozřejmě jeho argumentaci dávalo jistou váhu.

Myslím, že bude dobře, když prvním místopředsedou bude někdo, kdo bude moci být v úzkém kontaktu s předsedou. To já nebudu vzhledem k bydlišti a práci splňovat.

Přijde vám v pořádku, že vlastně jako vedení nevíte, co se tedy děje uvnitř vaší strany?

Zločin je z podstaty něco, co se děje utajeně. Abychom my jako hnutí, tedy bez možností, které má policie – bez odposlechů, bez přístupu k neveřejným dokumentům – věděli, že ‚se něco děje’, museli bychom mít nějaké nadpřirozené schopnosti. Pokud mohlo k pochybným věcem roky docházet v pražských firmách, a nevšimly si toho ani kontrolní orgány těch firem, ani magistrát, těžko jsme se to mohli dozvědět my.

Ozývají se nyní hlasy opozice, že by Rakušan neměl být nadále ministrem vnitra. Jaký je váš názor?

Nevidím k tomu jediný důvod. Upřímně mi ta snaha opozice o to, aby Vít Rakušan za žádnou cenu nebyl ministrem vnitra, připadá dost křečovitá. Zejména v situaci, kdy sami policisté prohlašují, že policie není pod jakýmkoliv politickým tlakem, a říkají to i ti policisté, kteří nejsou Rakušanovi nijak naklonění, např. bývalý policejní prezident. Budí to dojem, že ANO má nějaký zvláštní zájem na tom, aby situace, kdy policie koná bez politické objednávky, skončila.

Proč by nicméně strana, která je spojována s takovými kauzami, měla mít ministerstvo vnitra?

Kauzami? STAN je skrze Petra Hlubučka spojen s touto kauzou, nikoliv ‚kauzami‘, ten plurál není na místě. A k vaší otázce: proč by ho taková strana mít neměla? Zaprvé tu v minulosti už takové situace, kdy policie vyšetřovala spolustraníka ministra vnitra či ministra spravedlnosti, byly. A zadruhé samotný průběh té kauzy je nejlepším důkazem toho, že ministr vnitra žádný tlak na policii nevyvíjí. Policie koná a každý to vidí. Šéf NCOZ (Jiří Mazánek, pozn. red.) si naopak včera (v úterý, pozn. red.) posteskl, že jediný tlak, který cítí, je ze strany médií.

Kontakty Gazdíka byly neobhajitelné

Kvůli kontaktům s podnikatelem Michalem Rendlem rezignoval k 30. červnu ministr školství a místopředseda Starostů Petr Gazdík. Podle koaličních partnerů to byl jediný možný krok. Vnímáte to stejně?

Ano, jeho kontakty s obviněným panem Redlem byly s ohledem na minulost tohoto člověka neobhajitelné. Byla to politická chyba, a za to je na místě přijmout politickou odpovědnost. Jsem rád, že to Petr udělal a že to udělal rychle.

Mluvil jste s Gazdíkem? Podal vám i Rakušanovi vysvětlení o situaci, ve které se nyní nachází?

Nemluvil jsem s ním osobně, ale jeho rozpoložení si samozřejmě dokážu představit. Odchází od rozdělané práci na ministerstvu, která ho bavila a která mu šla. Ale za chyby se platí.

Své členství v hnutí pozastavil i Stanislav Polčák. Informoval vás o svém rozhodnutí dopředu?

Informoval mě stejně jako ostatní členy předsednictva a celostátního výboru dopisem.

Myslíte si, že jeho pozastavení členství věci nějak pomůže?

Vnímám to jako jeho způsob, jak vyvodit politickou odpovědnost. Nikoliv jako krok, který by měl něčemu pomoct.

Vedení hnutí doznalo od podzimních voleb do Sněmovny velkých změn. Z původních jmen v úzkém vedení zůstáváte nadále vy, pan Rakušan a paní Kovářová. I proto pan Rakušan oznámil svolání mimořádného sjezdu, kde se má zvolit nové předsednictvo, a to již o prázdninách. Budete na sjezdu obhajovat svou pozici prvního místopředsedy?

Vedení hnutí tvoří patnáctičlenné předsednictvo, nikoliv pouze místopředsedové. Myslím, že bude dobře, když prvním místopředsedou bude někdo, kdo bude moci být v úzkém kontaktu s předsedou. To já nebudu vzhledem k bydlišti a práci splňovat.

Podpoříte i Rakušana, který plánuje funkci předsedy hnutí obhajovat?

Jednoznačně. Vnímám ho jako člověka, který má schopnost hnutí stmelit, má v něm obrovskou podporu a autoritu, který svou politickou kariérou prochází bez vážnějšího zaškobrtnutí a je jedním z těch, ne-li jediným, kdo může STAN tímhle těžkým obdobím provést.

Přijedete osobně na sjezd?

Původně jsem měl být tou dobou už zpět, ale po únorové rezignaci na mandát poslance jsme si pobyt v USA s rodinou protáhli o prázdninové měsíce, na otočku zpět na sněm nepojedu.

S ohledem na tuto kauzu, mělo by se něco změnit v rámci strany? Například výběr lidí do strany a na jednotlivé posty?

Nemyslím, že se jedná o nějaký systémový problém a že je tedy nutné něco radikálně přenastavovat. Avizovaná obměna ve vedení hnutí může přinést s novými lidmi také novou energii, nové nápady, věřím, že můžeme po sněmu fungovat ještě lépe. Samozřejmě vnímám volání po „kontrolních mechanismech“, to je legitimní, ale žádné kontrolní mechanismy nedokáží vyloučit exces toho druhu, který jsme teď zažili v kauze Petra Hlubučka.

Starostové přežijí

Přežijí Starostové, když již nyní vidíme, jak vašemu hnutí klesají preference?

Nepochybně. Výhodou hnutí budovaného zdola je to, že přežije i výkyvy voličských preferencí. Ostatně pokud vím, na pozice ve vedení hnutí je před letním mimořádným sněmem přetlak zájemců. Je tedy zjevné, že samotní lidé ze STAN tím dávají najevo, nakolik je hnutí životaschopné. Zažíváme klopýtnutí, ne fatální pád.

Kauz kolem hnutí STAN bylo od říjnových voleb víc. Jak si to vysvětlujete?

Všechny předchozí potíže STAN byly jiné, neměly kriminální pozadí. Kauza Petra Hlubučka se v tom liší, je zdaleka nejzávažnější. Pokud jde o ty další věci, byly způsobené částečně tím, že se na nás upřela větší pozornost než dříve, a my jsme na to nebyli připravení. Hodně rychle jsme vyrostli, skokem, a některé věci jsme prostě neřešili dostatečně profesionálně.

Příkladem je nominace Věslava Michalika na post ministra průmyslu, kde podle mě chyba nastala jen v komunikaci. Při zpětném pohledu nebylo Věškovo již před lety ukončené podnikání skutečným důvodem pro to, aby kandidaturu vzdal, jen to zprvu velmi neobratně vysvětloval. Kde nastala chyba v mém případě, to jsem už vysvětloval opakovaně. A i to souvisí s tím procesem určitého překotného růstu, kterým STAN po volbách prošel.

Zvládnete nyní s Rakušanem a paní Kovářovou udržet stranu v chodu?

Strana je v chodu, a rozhodně to neleží na bedrech nás tří. Teď probíhají krajské sněmy jako nutná příprava na sněm celostátní, běží kampaň před komunálními volbami, naši starostové pracují na radnicích, hejtmani v krajích a poslanci a senátoři v parlamentu, fungují naše programové rady... STAN není a nikdy nebyl stranou jednoho muže – nebo tří lidí. I proto nepochybuji o tom, že tuhle krizi nejen přečká, ale vyjde z ní ještě silnější.

Nelitujete nyní toho, že jste odjel do USA?

Ne, je to rozhodnutí, které mě hodně stálo a zároveň mi hodně přineslo. Jak už to v životě bývá.

Stále platí, že se plánujete do Česka vrátit letos v září?

Ano.